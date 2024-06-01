Что скрывает "готовность" Путина к миру: объяснение эксперта ISW

Распространенный через СМИ сигнал от президента государства-агрессора Владимира Путина о готовности к мирным переговорам имел целью уменьшить поддержку западных партнеров Украины.

Такое мнение высказал военный эксперт Джордж Баррос из Института изучения войны (ISW) в подкасте The Washington Time.

По его словам, этот сигнал Путина, вероятно, не случайно раздался в то время, когда на Западе продолжаются политические дебаты по поводу будущего поддержки для Украины. Он должен был подорвать уверенность западных партнеров Украины относительно курса, который следует избрать по проблеме войны.

Кроме того, как отметил Баррос, Путин такими сообщениями надеялся избежать разрешения Вашингтона на применение оружия по территории России во время новой наступательной операции, которая началась в Харьковской области три недели назад.

По мнению военного аналитика, российская армия сегодня "является более опасной и эффективной с точки зрения выполнения военных операций", чем она была в феврале 2022 года, в начале полномасштабного вторжения.

По его словам, несмотря на большие потери, особенно среди офицерского корпуса, россияне "все еще проявляют склонность к военному обучению и адаптации, что фактически означает лучшие результаты на поле боя".

Напомним, ранее агентство Reuters со ссылкой на четыре источника сообщило, что президент-диктатор России Владимир Путин готов остановить войну в Украине и согласиться на прекращение огня, если Украина и Запад признают текущие линии боевых действий и согласятся, что оккупированные территории уйдут в РФ.

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