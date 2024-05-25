Чи дійсно Путін готовий до мирних перемовин – пояснення Портникова

Президент Володимир Зеленський заявив, що диктатор Путін готовий зірвати саміт миру у Швейцарії й докладатиме до цього всіх зусиль. Проте як очільник Кремля може зірвати саміт, на який Росію навіть не запросили, і які саме зусилля він буде докладати для зриву саміту пояснив політичний аналітик та публіцист Віталій Портников.

Про це він розповів на своєму Youtube-каналі.

За інформацією чотирьох джерел Reuters, президент-диктатор Росії Володимир Путін готовий зупинити війну в Україні і погодитися на припинення вогню, якщо Україна та Захід визнають поточні лінії бойових дій і погодяться, що окуповані території відійдуть РФ.

Як заявили джерела, Путін готовий як закінчувати війну, так і її продовжувати. Якщо Путін може продовжувати бойові дії, окупувати ще якісь українські території, закінчити війну на вигідніших для себе умовах в майбутньому, то для чого йому зараз мирні перемовини і закінчення війни?

"Відповідь на це запитання є простою – Путін прагне не перемовин, а зриву будь-яких мирних ініціатив України та Заходу. Він ніби сигналізує – можливість для перемовин є, але на російських умовах. Якщо відмовитеся, то згаєте час і призведете ситуацію до подальшого продовження війни, до якого Росія підготовлена. Це нівелює будь-які зусилля в межах саміту миру. Може виникнути враження, що Росія та її союзники пропонують "справжні мирні перемовини" між Москвою та Києвом, а Україна і Захід проводять конференції без участі однієї зі сторін конфлікту і з вимогами, які та сторона навіть не збирається розглядати", - пояснив Портников.

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Він зауважив, що закінчення війни без участі однієї зі сторін – є справжнім дипломатичним нонсенсом. А в російських пропозиціях все здається "логічнішим".

З такого погляду не дивно, що лідери країн Глобального Півдня, які опиняться в дилемі вибору між російським та українським підходами та ще й не бажають псувати взаємини з Росією, краще почекають розвитку подій і не приїдуть до Швейцарії на саміт.

"Це те – чого добивається Путін. Він хоче створити ілюзію, що російсько-українська війна, кінця якій не видно, може закінчитися мирними перемовинами, а для того, щоб це відбулося, Україні "просто" треба погодитися на припинення вогню і не претендувати на вже окуповані території", - пояснив Віталій Портников.

РФ підключила союзників

Москва звернулася за допомогою до китайської дипломатії. Напередодні візиту Путіна до Пекіна спецпредставник МЗС Китаю Лі Хуей об'їздив столиці провідних держав Глобального Півдня. Після цієї подорожі був презентований мирний план, в якому чітко проводиться лінія замороження війни без будь-яких гарантій безпеки для України, але й без визнання Києвом російського статусу окупованих українських земель. У підтримку такого підходу висловлювався і президент Сі Цзіньпін.

Також стало відомо про контакти між Китаєм та Бразилією. Помічник бразильського президента прибув до Пекіна, щоб обговорити з очільником МЗС Китаю Ван Ї спільний підхід до врегулювання так званої "української кризи". Це після того, як президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сільва, відомий хорошими стосунками з Путіним і Сі, відмовився бути присутнім на саміті у Швейцарії.

Так китайський "мирний план" стає китайсько-бразильським. Саме це робить його альтернативною пропозицією від країн Глобального Півдня і саме такий підхід вони пропонуватимуть під час саміту у Швейцарії. Президент США Джо Байден може ухилитися від приїзду на цей саміт, адже відбудеться конкуренція мирних підходів.

"Після того, як стало відомо, що Путін нібито схильний до перемовин щодо закінчення війни, до китайсько-бразильського "мирного" плану приєднаються й інші країни. У цій ситуації Україна буде здаватися догматичною і неконструктивною, а Росія – налаштованою на реальне "мирне" припинення війни. Хай і на умовах, які дозволяють їй швидко розпочати нову війну проти України, щоб раз і назавжди закрити гештальт і припинити існування України. Однак країни Глобального Півдня будуть намагатися не звертати увагу на цей факт", - резюмував Віталій Портников.

Нагадаємо, в МЗС України назвали причину готовності Путіна "заморозити війну".

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