ДТЭК использует все возможности, чтобы убедить мировое сообщество помочь Украине — Тимченко

Компания ДТЭК работает над тем, чтобы убедить мировое сообщество помочь Украине восстановить поврежденную в результате обстрелов энергетическую систему.

Об этом в своей колонке сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

«ДТЭК использует все возможности, чтобы убедить мировое сообщество в необходимости помочь Украине. Энергетическая, культурная, спортивная дипломатия – мы говорим правду о российском энергетическом терроре со всех трибун, сцен, арен, площадок и телестудий», — написал он.

Тимченко объяснил, что ДТЭК пытается максимально восстановить энергоблоки ТЭС до похолодания и насколько это возможно зайти подготовленными в предстоящий отопительный сезон.

«И нам нужна помощь мировой общности. Без нее пройти зиму будет очень сложно. Именно поэтому битва за свет касается каждого. Ее ведут силы ПВО, защищающие наше небо. Спасатели, которые первыми прибывают на место российских атак и гасят пылающие трансформаторы и энергоблоки. Энергетики, возвращающие людям свет», — подчеркнул глава ДТЭК.

Ранее ДТЭК Рината Ахметова вместе с Александром Усиком запустили инициативу «Битва за свет». Ее цель – акцентировать внимание международного сообщества на критическом положении энергетического сектора Украины и призвать к срочной технической помощи для всех украинских энергетических компаний, пострадавших в результате обстрелов, к следующей зиме.