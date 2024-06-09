Во время выборов в Европарламент немцев пугают "украинским налогом"

Обозреватели назвали этот фейк попыткой "взорвать поддержку Украины и одновременно нагнетать негативные настроения по отношению к институтам ЕС".

Выборы в Европарламент, которые в воскресенье, 9 июня, проходят в 21 стране ЕС, сопровождаются волной дезинформации. В частности, в Германии появился фейк об "украинском налоге", который якобы заставят платить граждан Евросоюза.

Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на Европейскую обсерваторию цифровых медиа (EDMO).

В своем ежедневном уведомлении EDMO сообщила о фальшивке, которая распространяется в Германии, согласно которой с августа 2024 года ЕС введет "украинский налог на солидарность" в размере 80 евро в месяц.

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Обозреватели назвали этот фейк попыткой "подорвать поддержку Украины и одновременно нагнетать негативные настроения по отношению к институтам ЕС", которые якобы собираются применить несправедливые меры к гражданам ЕС.

И Еврокомиссия, и Федеральное министерство финансов Германии подтвердили отсутствие подобных планов.

Другим объектом дезинформации стала миграционная политика в ЕС. В частности, в Испании распространяют ложные заявления о том, что Социалистическая партия в Брюсселе, где проходят выборы, представляет лишь мусульманские общины.

Что известно о выборах в Европарламент

Выборы в воскресенье, 9 июня, являются главным и последним днем из четырехдневного цикла голосования, которое началось в четверг, 6 июня.

На выборах будет определен следующий состав Европейского парламента и, косвенно, состав исполнительного органа ЕС – Европейской комиссии.

Результаты экзитпола по всему ЕС будут обнародованы примерно в 21:30 по Киеву, а первый предварительный результат – после полуночи по киевскому времени.

Опросы прогнозируют, что либералы и "зеленые" лишатся мест, а ультраправые депутаты, по прогнозам, усилят свои позиции по сравнению с результатами прошлых европейских выборов 2019 года.

Голосования уже прошли в Нидерландах, Чехии, Ирландии, Латвии, Словакии и Мальте. Всего более 370 млн. европейских граждан имеют право голосовать в 27 государствах ЕС, чтобы избрать 720 членов Европарламента.

Напомним, Орбан идет на выборы в Европарламент с пророссийскими лозунгами.

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