Российский "след": в Европарламенте прошли обыски — что известно

У сотрудника Европарламента провели обыски по делу о пропаганде РФ.

В Бельгии 29 мая следователи обыскали дом и офисы помощника Европейского парламента, который, по мнению прокуроров, мог быть причастен к распространению российской пропаганды в преддверии выборов в ассамблею ЕС.

Об этом пишут AP и Reuters.

По словам федеральных прокуроров, следователи обыскали резиденцию помощника в Брюсселе, а также его офис в Европейском парламенте. В то же время, французские судебные органы обыскали его офис в ассамблее Европейского Союза в Страсбурге.

Следственные действия проводились в партнерстве с агентством ЕС по вопросам судебного сотрудничества (Евроюст) и французскими судебными органами.

"Обыски являются частью дела о вмешательстве, пассивной коррупции и членстве в преступной организации, они касаются признаков российского вмешательства, когда к членам Европейского парламента обращались и платили за продвижение российской пропаганды через новостной сайт Voice of Europe", - заявили в прокуратуре.

Прокуроры заявили, что считают, что подозреваемый сотрудник играл "значительную роль в этом".

По данным некоторых СМИ, подозреваемым является депутат Европарламента Марсель де Граафф из ультраправой голландской партии "Форум за демократию". Лицо, осведомленное о ходе расследования, подтвердило, что эти сообщения были точными.

Напомним, в Евросоюзе разоблачили российскую агентурную сеть – что известно.

Читайте также ведущие новости дня: