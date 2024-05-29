Російський "слід": в Європарламенті пройшли обшуки – що відомо

У співробітника Європарламенту провели обшуки у справі щодо пропаганди РФ.
У Бельгії 29 травня слідчі обшукали будинок і офіси помічника Європейського парламенту, який, на думку прокурорів, міг бути причетний до поширення російської пропаганди напередодні виборів до асамблеї ЄС.
За словами федеральних прокурорів, слідчі обшукали резиденцію помічника в Брюсселі, а також його офіс у Європейському парламенті. Водночас французькі судові органи обшукали його офіс в асамблеї Європейського Союзу в Страсбурзі.
Слідчі дії проводили в партнерстві з агентством ЄС з питань судового співробітництва (Євроюст) та французькими судовими органами.
"Обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство в злочинній організації, вони стосуються ознак російського втручання, коли до членів Європейського парламенту зверталися і платили за просування російської пропаганди через новинний сайт Voice of Europe", - заявили в прокуратурі.
Прокурори заявили, що вважають, що підозрюваний співробітник відігравав "значну роль у цьому".
За даними деяких ЗМІ, підозрюваним є депутат Європарламенту Марсель де Граафф з ультраправої голландської партії "Форум за демократію". Особа, обізнана з перебігом розслідування, підтвердила, що ці повідомлення були точними.
Нагадаємо, в Євросоюзі викрили російську агентурну мережу – що відомо.
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