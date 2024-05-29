Російський "слід": в Європарламенті пройшли обшуки – що відомо

У Бельгії 29 травня слідчі обшукали будинок і офіси помічника Європейського парламенту, який, на думку прокурорів, міг бути причетний до поширення російської пропаганди напередодні виборів до асамблеї ЄС.

Про це пишуть AP та Reuters.

За словами федеральних прокурорів, слідчі обшукали резиденцію помічника в Брюсселі, а також його офіс у Європейському парламенті. Водночас французькі судові органи обшукали його офіс в асамблеї Європейського Союзу в Страсбурзі.

Слідчі дії проводили в партнерстві з агентством ЄС з питань судового співробітництва (Євроюст) та французькими судовими органами.

"Обшуки є частиною справи про втручання, пасивну корупцію та членство в злочинній організації, вони стосуються ознак російського втручання, коли до членів Європейського парламенту зверталися і платили за просування російської пропаганди через новинний сайт Voice of Europe", - заявили в прокуратурі.

Прокурори заявили, що вважають, що підозрюваний співробітник відігравав "значну роль у цьому".

За даними деяких ЗМІ, підозрюваним є депутат Європарламенту Марсель де Граафф з ультраправої голландської партії "Форум за демократію". Особа, обізнана з перебігом розслідування, підтвердила, що ці повідомлення були точними.

Нагадаємо, в Євросоюзі викрили російську агентурну мережу – що відомо.

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