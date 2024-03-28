У ЄС викрили російську агентурну мережу: що відомо

Спецслужби ЄС, зокрема Чехії та Польщі, викрили шпигунську мережу, яка фінансувалася РФ. Однією з цілей її діяльності була дискредитація України.

Про це "Радіо Свобода" повідомив речник міністра-координатора спеціальних служб Яцек Добжинський.

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Зазначається, що кремлівська агентура мала популяризувати політику Росії в Європі та шкодити країнам і структурам ЄС передусім через поширення дезінформації, в тому числі щодо війни Росії проти України. У своїй діяльності мережа використовувала інформаційний сайт Voice-of-Europe.eu. Там публікували проросійські статті, інтерв'ю та коментарі щодо міжнародної ситуації.

"Цей портал був створений для діяльності на користь РФ передусім, щоб дезінформувати, ослаблювати позиції Польщі у Євросоюзі, ослаблювати європейські структури", – сказав Яцек Добжинський.

Так, Агенція внутрішньої безпеки Польщі встановила, що у справі фігурує громадянин Польщі, який був близький до польських і європейських політичних кіл. До прикладу, у Європарламенті він виконував завдання на замовлення Росії: пропагандистські, дезінформаційні та політичні провокації. Під час обшуків у будинках та офісах у Варшаві й Тихах правоохоронці вилучили документи, носії даних та гроші у сумі 50 тисяч євро і 38 тисяч доларів.

Раніше стало відомо, в якій країні Європи перебуває найбільше російських шпигунів.

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