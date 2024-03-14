Австрія висилає з країни двох російських дипломатів

Висилка дипломатів пов'язана з діяльністю, яка несумісна з дипломатичним статусом.
Австрія оголосила двох російських дипломатів персонами нон-ґрата та висилає їх з країни.
Про це повідомляє Reuters.
Повідомляється, що двох російських дипломатів оголосили в Австрії персонами нон-ґрата через дії "несумісні з їхнім дипломатичним статусом".
Видання повідомляє, що російським представникам дали тиждень на те, щоб вони залишили Австрію.
Починаючи з 2020 року Австрія вислала з країни вже 11 дипломатів Росії.
Австрійські чиновники розповіли виданню, що деякі попередні висилки були пов'язані зі шпигунством, лай конкретики від міністерства не поступало.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Великій Британії викрили мережу російських шпигунів.
Крім того, ми раніше інформували, що Путін заслав на Захід шпигунів під прикриттям, за кого вони себе видають і чим займаються.
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