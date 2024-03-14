Сенат Франції підтримав безпекову угоду з Україною

Сенат Франції підтримав переважною більшістю голосів угоду про безпеку з Україною.

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Про це повідомляє Укрінформ.

Дебати щодо угоди тривали чотири години і після цього вона буда затверджена: 293 сенатори віддали голоси "за" і 22 - "проти", утрималися - 11.

Надзвичайний та повноважний посол Вадим Омельченко України у Франції заявив, що угода із Францією - перша з подібних, вже підписаних Україною, яка пройшла голосування та схвалення обома палатами парламенту країни.

"Для нас це дуже важливо. Ми на цьому наполягали, тому що це надає документу зовсім іншу вагу", - підкреслив він.

Він додав, що з юридичної точки зору, це не модна назвати ратифікацією, але по суті "це вона і є".

Дипломат додав, що така серйозна більшість голосів свідчить про рівень солідарності з Україною, який присутній у французькому суспільстві.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що депутати Національної асамблеї Франції проголосували за схвалення доповіді прем'єра Габріеля Атталя щодо укладеної двосторонньої безпекової угоди з Україною.

Крім того, ми раніше інформували, що західні високопосадовці та експерти оцінили можливість відрядження військ до України.

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