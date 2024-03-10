Зеленський провів телефонну розмову з Макроном

Сторони обговорили ситуацію на полі бою та підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову зі своїм Французьким колегою Еммануелем Макроном.

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Про це йдеться у повідомленні на офіційній сторінці Володимира Зеленського в Telegram.

"Обговорили поточну ситуацію на полі бою та результати Міжнародної конференції на підтримку України, яка нещодавно відбулася в Парижі", - йдеться у повідомленні.

Під час розмови президент України подякував за оборонний пакет від 16 лютого, а також за лідерство Президента Франції в започаткуванні коаліції далекобійної зброї, нові ініціативи та всі заяви на підтримку України.

Також сторони обмінялися думками про очікувані результати зустрічі в Україні найближчим часом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон знову прокоментував можливу відправку військ до України.

Крім того, ми раніше інформували, що очільник МЗС Франції заявив, що Україна не просить відправляти західні війська, але нічого не можна виключати найближчим часом.

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