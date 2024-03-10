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Зеленський подякував Макрону за важливу допомогу Україні

Зеленський подякував Макрону за важливу допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський та президент Франції Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

Український президент відзначив співпрацю з Францією у сфері безпеки, фінансів та оборони.

У неділю, 10 березня, президент України Володимир Зеленський подякував своєму французькому колезі Еммануелю Макрону за допомогу нашій державі.

З цього приводу з’явилося відповідне відео на офіційному Telegram-каналі українського лідера, в якому Зеленський згадує про підписану 16 лютого цього року безпекову угоду з Францією про довготривалу підтримку – заради більшої безпеки та спільної сили. 

“Співпраця у сфері безпеки, фінансів та оборони, спільні політичні кроки. Цілком конкретні речі, які допомагають Україні захистити свою незалежність”, - йдеться у дописі українського президента.

Зеленський подякував Франції та особисто президенту Макрону за допомогу нашій державі, а також “командам, які готували угоди й зафіксували саме те, чого ми потребуємо”. 

Що передбачає угода з Францією

Як повідомлялося раніше, угода між Україною та Францією передбачає виділення на потреби оборони нашої держави 3 млрд євро вже в поточному році, чітку й принципову підтримку з боку Парижа повноправного членства України в НАТО, застосування санкцій проти Росії за війну, а також відповідальність політичного керівництва РФ та всіх воєнних злочинців.

Французька сторона відіграватиме провідну роль у коаліціях з артилерії та протиповітряної оборони, а також братиме участь у коаліціях щодо повітряних сил і морської безпеки та в інших коаліціях.

Франція також сприятиме розвитку оборонно-промислової бази України, зокрема шляхом залучення французьких інвестицій, локалізації виробництва на українській території та спільного виробництва пріоритетних видів озброєння і боєприпасів.

Нагадаємо, угода набула чинності і діятиме впродовж 10 років від дня її підписання.

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