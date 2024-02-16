Безпекова угода з Францією: головні тези документа

Угода набула чинності і діятиме впродовж 10 років від дня її підписання.

На сайті президента України опубліковано повний текст Угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Францією, яку Володимир Зеленський підписав у п’ятницю, 16 лютого, зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном під час візиту до Парижа.

В Офісі президента нагадали, що цей документ підписано в розвиток Спільної декларації про підтримку України, ухваленої державами “Групи семи” у Вільнюсі 12 липня 2023 року.

В цьому документі Франція підтверджує свою непохитну відданість стратегічній меті вільної, незалежної, демократичної та суверенної України в межах міжнародно визнаних кордонів 1991 року, здатної захистити себе зараз та стримати будь-яку можливу агресію в майбутньому.

Україна та Франція визнають важливість основоположних принципів справедливого миру, викладених в Українській формулі миру.

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Документ має на меті зміцнити двосторонню співпрацю України та Франції у сфері безпеки.

Угода закріплює основні компоненти довгострокових безпекових зобов'язань, наданих Україні Францією, визначає пріоритетність безпекової співпраці у військовій, політичній, фінансовій і гуманітарній сферах.

Згідно з документом, 2024 року Французька Республіка виділить до 3 млрд євро військової допомоги та продовжуватиме надавати підтримку Україні впродовж десяти років.

Зокрема, Франція надаватиме військову та цивільну допомогу, щоб Україна могла захистити свої суверенітет, незалежність і територіальну цілісність від агресії з боку Російської Федерації.

В межах Контактної групи з питань оборони України французька сторона відіграватиме провідну роль у коаліціях з артилерії та протиповітряної оборони, а також братиме участь у коаліціях щодо повітряних сил і морської безпеки та в інших коаліціях.

Франція також сприятиме розвитку оборонно-промислової бази України, зокрема шляхом залучення французьких інвестицій, локалізації виробництва на українській території та спільного виробництва пріоритетних видів озброєння і боєприпасів.

Крім того, Французька Республіка допоможе Україні приєднатися до колективних інструментів боротьби з іноземним втручанням та маніпулюванням інформацією.

Спільно з членами "Групи семи" та іншими сторонами Франція та Україна працюватимуть над створенням компенсаційного механізму відшкодування збитків, завданих агресією Росії.

Франція рішуче налаштована й надалі застосовувати суворі санкції проти секторів російської економіки, а також проти тих, хто підтримує війну, або отримує від неї вигоду, або допомагає обійти санкції.

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Сторони також підтверджують, що не має бути безкарності за воєнні злочини та інші звірства і що Російська Федерація повинна нести юридичну відповідальність за них. Тож Україна та Франція й далі працюватимуть у Коаліції щодо пошуку опцій для створення трибуналу стосовно злочину агресії проти України.

Документ передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливої майбутньої збройної російської агресії, який застосовується на вимогу будь-якого з учасників угоди протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії.

Крім того, документ закріплює повну підтримку з боку Франції мети України щодо вступу до Європейського Союзу та НАТО. Крім того, Франція підтверджує, що майбутній вступ України до Альянсу зробить корисний внесок у мир і стабільність в Європі. Відповідно до угоди, учасники координуватимуть та нарощуватимуть спільні зусилля для підтримки вступу України до НАТО, а також взаємосумісності Сил безпеки й оборони нашої держави з арміями членів Альянсу.

Угода є чинною протягом десяти років від дати її підписання. У разі, якщо Україна стане членом НАТО до закінчення терміну дії цієї Угоди, буде ухвалене рішення щодо її подальшого статусу.

З повним текстом угоди можна ознайомитися тут.

Нагадаємо, 16 лютого президент Володимир Зеленський і французький лідер Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України.

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