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Бої за Авдіївку: ексспівробітник СБУ зробив приголомшливий прогноз

Бої за Авдіївку: ексспівробітник СБУ зробив приголомшливий прогноз

Авдіївка / Фото: ТСН.ua

Бої точаться, однак ситуація критична.

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак зробив невтішний прогноз щодо ситуації в Авдіївці

Про це він заявив в ефірі “1+1”. 

“Авдіївку ми втрачаємо. До кінця місяця, на жаль, нам доведеться її втратити, або навіть раніше”, — сказав він. 

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський розповів про ситуацію в тАвдіївці Донецької області станом на 21:00 п’ятниці, 16 лютого. Бригадний генерал повідомив, що в Авдіївці точаться важкі бої, російські війська продовжують артилерійські обстріли та масовані бомбові удари, якими фактично стирають місто з лиця землі. ЗСУ відходять зі зруйнованих позицій, є втрати полоненими. 

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