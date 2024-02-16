Бої за Авдіївку: ексспівробітник СБУ зробив приголомшливий прогноз

Ексспівробітник СБУ Іван Ступак зробив невтішний прогноз щодо ситуації в Авдіївці.

Про це він заявив в ефірі “1+1”.

“Авдіївку ми втрачаємо. До кінця місяця, на жаль, нам доведеться її втратити, або навіть раніше”, — сказав він.

Нагадаємо, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський розповів про ситуацію в тАвдіївці Донецької області станом на 21:00 п’ятниці, 16 лютого. Бригадний генерал повідомив, що в Авдіївці точаться важкі бої, російські війська продовжують артилерійські обстріли та масовані бомбові удари, якими фактично стирають місто з лиця землі. ЗСУ відходять зі зруйнованих позицій, є втрати полоненими.

Читайте провідні новини дня: