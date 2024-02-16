Макрон звинуватив Росію в агресії проти всієї Європи і не тільки

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Росія розпочала агресію проти усіх європейських демократій, і заявив, що сам став її жертвою.

Про це він говорив на спільній пресконференції з президентом України у п’ятницю, 16 лютого, в Парижі.

Французький лідер звинуватив Росію в порушенні всіх своїх попередніх зобов’язань, починаючи від взятих в Алматі в 1991-му році (мається на увазі Алма-Атинська декларація від 21 грудня 1991 року, якою було підтверджено припинення існування СРСР).

“Це безпосередньо загроза для всієї Центральної Азії і для Кавказу. Кожен сьогодні має право запитати, до якого нового усіченого і сфальсифікованого фрагменту історії Росія повернеться, щоби виправдовувати свою подальшу агресію, і яка нова країна стане її жертвою”, - заявив Макрон, маючи на увазі “історичні" виправдання Путіним його агресії проти України.

Він також наголосив, що Росія уже здійснює безпосередню агресію проти європейських країн.

“Росія все більше відкрито заявляє своє бажання втручатися у наші вибори. І я вже сам став жертвою прямих атак і навіть мав певні пояснення щодо цих атак від Володимира Путіна. Всі ці маневри, дезінформація, дестабілізація, кібератаки, які акумулюються в усіх напрямках, стають все більш систематичними, стверджують, що Росія вже перейшла межу щодо всіх європейських демократій, особливо за останні тижні і місяці. І саме тому з Німеччиною і Польщею ми вже відкрито оголосили про ці атаки і ми розглядаємо це, як агресію проти нас”, - зазначив Еммануель Макрон.

Президент Франції запевнив, що його уряд налаштований рішуче, “щоби Росія програла в цій агресивній війні”.

“Якщо Росія розраховує на те, що ми втомимося – вона помиляється... Франція готова на довготривалу, довгострокову підтримку України", - резюмував французький лідер.

Нагадаємо, 16 лютого президент Володимир Зеленський і французький лідер Емануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України.

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