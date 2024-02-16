Макрон обвинил Россию в агрессии против всей Европы и не только

Президент Франции заверил, что его правительство настроено решительно, "чтобы Россия проиграла в этой агрессивной войне".

Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что Россия начала агрессию против всех европейских демократий и заявил, что сам стал ее жертвой.

Об этом он говорил на совместной пресс-конференции с президентом Украины в пятницу, 16 февраля, в Париже.

Французский лидер обвинил Россию в нарушении всех своих предыдущих обязательств, начиная от взятых в Алмате в 1991 году (имеется в виду Алма-Атинская декларация от 21 декабря 1991 года, подтверждающая прекращение существования СССР).

“Это непосредственно угроза всей Центральной Азии и Кавказу. Каждый сегодня имеет право спросить, к какому новому усеченному и сфальсифицированному фрагменту истории Россия вернется, чтобы оправдывать свою дальнейшую агрессию, и какая новая страна станет ее жертвой", — заявил Макрон, имея в виду "исторические" оправдание Путиным его агрессии против Украины.

Он также подчеркнул, что Россия уже совершает непосредственную агрессию против европейских стран.

"Россия все более открыто заявляет свое желание вмешиваться в наши выборы. И я уже сам стал жертвой прямых атак и даже имел определенные объяснения этих атак от Владимира Путина. Все эти маневры, дезинформация, дестабилизация, аккумулируемые по всем направлениям кибератаки становятся все более систематическими, утверждают, что Россия уже перешла границу относительно всех европейских демократий, особенно за последние недели и месяцы. И именно поэтому с Германией и Польшей мы уже открыто объявили об этих атаках и мы рассматриваем это как агрессию против нас”, — отметил Эммануэль Макрон.

Президент Франции заверил, что его правительство настроено решительно, "чтобы Россия проиграла в этой агрессивной войне".

"Если Россия рассчитывает на то, что мы устанем — она ошибается... Франция готова на долговременную, долгосрочную поддержку Украины", — резюмировал французский лидер.

Напомним, 16 февраля президент Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

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