Путин будет шокирован: что сделали Зеленский и Шольц

Исторический шаг! Германия и Украина заключили важное соглашение по безопасности. Подписи поставили непосредственно президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Олаф Шольц.

Что именно предусмотрено договором безопасности, которую военную помощь Германия предоставит Украине уже в 2024 году и какой месседж передал канцлер Путину, рассказала в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналистка Виктория Панченко.

Историческое соглашение

Историческое соглашение: президент Украины Владимир Зеленский и канцлер ФРГ Олаф Шольц подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве безопасности между странами. Первым об этом сообщил Шольц в соцсети Х (бывший Twitter) 16 февраля. Примечательно, что в конце сообщения Шольц написал "Слава Украине!":

Владимир Зеленский и я подписали сегодня соглашение о наших долгосрочных обязательствах в области безопасности. Исторический шаг. Германия продолжит поддерживать Украину в борьбе с агрессивной российской войной. Слава Украине!".

For as long as it takes.@ZelenskyyUa and I signed an agreement today on our long-term security commitments – an historic step. Germany will continue to support Ukraine in the face of the Russian war of aggression.



Slava Ukraini. pic.twitter.com/YFFzELiGz3 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 16, 2024

В то же время Зеленский сообщил в Telegram некоторые детали договора. Документ закрепляет немецкую военную поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год, а также предусматривает механизм экстренных консультаций в случае возможного предстоящего вооруженного нападения России на Украину:

“Беспрецедентный документ, закрепляющий германскую поддержку для Украины на уровне более 7 миллиардов евро на этот год. Это оружие, по которому уже есть конкретные контракты. В соглашении зафиксирована четкая позиция Германии по поводу санкций против агрессора, трибунала, замороженных активов”.

Кстати, Германия впервые в своей истории становится государством-гарантом. Об этом заявил министр обороны ФРГ Писториус, комментируя соглашение о "гарантиях безопасности" между Украиной и Германией. После подписания документа Зеленский и Шольц вышли на совместный брифинг, где федеральный канцлер ФРГ заверил, что Германия будет поддерживать Украину в развитии современных Вооруженных сил, чтобы предотвратить любую будущую агрессию России.

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Шольц сообщил и о существенном пакете военной помощи для Украины. Также канцлер отметил, что Германия обязалась для предоставления военной помощи Украине на общую сумму в 28 млрд евро. В этом году в новый пакет помощи войдут гаубицы, снаряды, а немцы усилят системы ПВО.

Согласно достигнутым договоренностям, отметил Шольц, Германия будет помогать Украине и в гражданской сфере.

В то же время Украина обязалась продолжать реформы, которые приблизят ее к вступлению в Европейский Союз. Также Олаф Шольц передал четкий месседж Путину. То, что сказал канцлер Германии, вас точно поразит.

Украина в НАТО: когда?

Не обошла и тема вступления Украины в НАТО. Зеленский отметил, что Украина точно станет членом Североатлантического альянса и союзники государства это понимают. Такое убеждение президент Украины выразил, отвечая на вопрос журналистки ТСН, по поводу предстоящего саммита НАТО, который должен состояться в Вашингтоне уже этим летом. Однако он добавил, что сейчас сложно прогнозировать результаты Вашингтонского саммита.

Также Владимир Зеленский и французский лидер Эммануэль Макрон подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности для Украины. Соответствующий документ они подписали в Елисейском дворце.

Напомним, что 12 января 2024 года в Киеве президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак подписали идентичный двусторонний документ безопасности. Договор предусматривает гарантии финансовой, военной и других видов поддержки, а его срок действия десять лет с возможностью продления. Теперь ждем присоединения других государств к гарантиям безопасности для Украины в войне против страны-агрессорки Посии.

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