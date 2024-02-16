Путін буде шокований: що зробили Зеленський і Шольц

Історичний крок! Німеччина та Україна уклали важливу угоду щодо безпеки. Підписи поставили безпосередньо президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Що саме передбачено безпековим договором, яку військову допомогу Німеччина надасть Україні вже у 2024 році та який меседж передав канцлер Путіну, розповіла в ексклюзивному сюжеті для TSN.ua журналістка Вікторія Панченко.

Історична угода

Історична угода: президент України Володимир Зеленський і канцлер ФРН Олаф Шольц підписали двосторонню угоду про безпекову співпрацю між країнами. Першим про це повідомив Шольц у соцмережі Х (колишній Twitter) 16 лютого. Примітно, що в кінці повідомлення Шольц написав “Слава Україні!”:

“Володимир Зеленський і я підписали сьогодні угоду про наші довгострокові зобов'язання в галузі безпеки. Історичний крок. Німеччина продовжить підтримувати Україну в боротьбі з російською агресивною війною. Слава Україні!”.

For as long as it takes.@ZelenskyyUa and I signed an agreement today on our long-term security commitments – an historic step. Germany will continue to support Ukraine in the face of the Russian war of aggression.



Slava Ukraini. pic.twitter.com/YFFzELiGz3 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 16, 2024

Водночас Зеленський повідомив у Telegram деякі деталі договору. Документ закріплює німецьку військову підтримку для України на рівні понад 7-ми мільярдів євро на цей рік, а також передбачає механізм екстрених консультацій у разі можливого майбутнього збройного нападу Росії на Україну:

“Безпрецедентний документ, що закріплює німецьку підтримку для України на рівні понад 7 мільярдів євро на цей рік. Це зброя, щодо якої вже є конкретні контракти. В угоді зафіксована чітка позиція Німеччини щодо санкцій проти агресора, трибуналу, заморожених активів”.

До речі, Німеччина вперше у своїй історії стає державою-гарантом. Про це заявив міністр оборони ФРН Пісторіус, коментуючи угоду про “гарантії безпеки” між Україною та Німеччиною. Після підписання документу Зеленський та Шольц вийшли на спільний брифінг, де федеральний канцлер ФРН запевнив, що Німеччина підтримуватиме Україну в розбудові сучасних Збройних сил, щоб запобігти будь-якій майбутній агресії Росії.

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Повідомив Шольц і про суттєвий пакет військової допомоги для України. Також канцлер відзначив, що Німеччина взяла зобов'язання для надання військової допомоги Україні на загальну суму у 28 млрд євро. Цьогоріч у новий пакет допомоги увійдуть гаубиці, снаряди, а ще німці посилять системи ППО.

Згідно з досягнутими домовленостями, зазначив Шольц, Німеччина допомагатиме Україні і у цивільній сфері.

Натомість Україна взяла на себе зобов'язання продовжувати реформи, які наблизять її до вступу до Європейського Союзу. Також Олаф Шольц передав чіткий меседж Путіну. Те, що сказав канцлер Німеччини, вас точно вразить.

Україна в НАТО: коли?

Не оминула подію і тема вступу України в НАТО. Зеленський зазначив, що Україна точно стане членом Північноатлантичного альянсу, і союзники держави це розуміють. Таке переконання президент України висловив, відповідаючи на запитання журналістки ТСН, щодо майбутнього саміту НАТО, який має відбутися у Вашингтоні вже цього літа. Однак, він додав, що зараз важко прогнозувати результати Вашингтонського саміту.

Також Володимир Зеленський і французький лідер Еммануель Макрон підписали двосторонню угоду про гарантії безпеки для України. Відповідний документ вони підписали в Єлисейському палаці.

Нагадаємо, що 12 січня 2024 року у Києві президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак підписали ідентичний двосторонній безпековий документ. Договір передбачає гарантії фінансової, військової та інших видів підтримки, а його термін дії — десять років з можливістю продовження. Тож тепер чекаємо на приєднання інших держав до безпекових гарантій для України у війні проти країни-агресорки Посії.

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