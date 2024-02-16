В ОПУ розкрили суть безпекової угоди з Німеччиною

Німеччина ще раз підтвердила свою лідерську роль та зміцнила довгострокове стратегічне партнерство

У Берліні підписали безпрецедентну угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку між Україною та Німеччиною. Це вже друга угода, після угоди з Великою Британією, яку ми підписуємо на виконання Спільної декларації G7 від 12 липня 2023 року.

На цьому наголосив заступник очільника ОПУ Ігор Жовква.

Що відомо про пункти угоди

За словами заступника голови ОП, в результаті перемовин лідерам вдалося зафіксувати:

рекордний рівень підтримки Німеччини на 2024 рік – 7,1 мільярда євро фінансової й військової допомоги;

підтримку Німеччиною зусиль України на шляху реформ, зокрема у контексті наших прагнень до членства в ЄС і НАТО – угода жодним чином не перешкоджає шляху України до майбутнього членства в НАТО;

основні напрямки довгострокової військової підтримки Німеччини;

готовність поглиблювати економічне співробітництво та фінансово-технічну підтримку, а також підтримку стійкості енергетичної та іншої критичної інфраструктури, посилення співпраці у сферах інформаційної безпеки та боротьби з організованою злочинністю;

співпрацю у сфері оборонної промисловості та підтримці високотехнологічного розвитку ВПК України, в тому числі коштом німецьких інвестицій;

механізм екстреного реагування впродовж 24 годин та надання Україні додаткової невідкладної допомоги у випадку майбутньої агресії;

Важливо, що угода передбачає поглиблення співпраці у питаннях компенсації збитків, спричинених російською агресією. Йдеться і про сприяння у притягненні Росії до відповідальності за злочин агресії проти України шляхом створення відповідного трибуналу.

"Угода діє протягом 10 років з дати підписання і Німеччина продовжуватиме надавати підтримку Україні протягом усього строку дії цієї Угоди. Процес укладання двосторонніх угод про безпекові зобов’язання для України набуває ще швидшої динаміки. Далі – більше", – підсумував він.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про гарантії безпеки. Це відбулося під час візиту Володимира Зеленського до Берліна

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