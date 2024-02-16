Зеленський та Шольц підписали безпекову угоду: деталі

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про гарантії безпеки. Це відбулося під час візиту Володимира Зеленського до Берліна

Про е пише DW.

"Документ ставить на договірну основу військову допомогу, яку надає Німеччина Україні у відображенні російської агресії, та передбачає її надання у майбутньому у разі повторного нападу Росії на Україну Угода має забезпечити безпеку України на той період, доки країна не стане повноправним членом НАТО", – йдеться у повідомленні.

Схожий документ уже підписано між Києвом та Лондоном. Очікується, що ввечері 16 лютого аналогічна угода буде укладена між Україною та Францією у Парижі, куди Зеленський вирушить після переговорів у Берліні.

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