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Зеленський та Шольц підписали безпекову угоду: деталі

Зеленський та Шольц підписали безпекову угоду: деталі

Володимир Зеленський та Олаф Шольц

Чергова країна зафіксувала свою підтримку.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент України Володимир Зеленський підписали угоду про гарантії безпеки. Це відбулося під час візиту Володимира Зеленського до Берліна

Про е пише DW.

"Документ ставить на договірну основу військову допомогу, яку надає Німеччина Україні у відображенні російської агресії, та передбачає її надання у майбутньому у разі повторного нападу Росії на Україну Угода має забезпечити безпеку України на той період, доки країна не стане повноправним членом НАТО", – йдеться у повідомленні.

Схожий документ уже підписано між Києвом та Лондоном. Очікується, що ввечері 16 лютого аналогічна угода буде укладена між Україною та Францією у Парижі, куди Зеленський вирушить після переговорів у Берліні.

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