До України повернули тіла 58 невідомих захисників

Після встановлення осіб загиблих тіла передадуть рідним для поховання.

У п'ятницю, 16 лютого, на підконтрольну Україні територію повернули тіла ще 58 полеглих захисників. Відбувся черговий репатріаційний захід.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані рідним для гідного поховання", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ЗСУ мають забезпечити перевезення тіл та останків до державних спеціалізованих установ, щоб передати їх представникам правоохоронних органів та судово-медичним експертам для встановлення осіб загиблих.

Нагадаємо, наприкінці січня цього року до України повернули тіла 77 загиблих захисників.

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