В Украину вернули тела 58 неизвестных защитников

После установления лиц погибших тела передадут родным для погребения.
В пятницу, 16 февраля, на подконтрольную Украине территорию вернули тела еще 58 павших защитников. Состоялось очередное репатриационное мероприятие.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
"Тела наших защитников после идентификации будут переданы родным для достойного захоронения", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ВСУ должны обеспечить перевозку тел и останков в государственные специализированные учреждения, чтобы передать их представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.
Напомним, в конце января этого года в Украину вернули тела 77 погибших защитников.
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