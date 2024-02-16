В Украину вернули тела 58 неизвестных защитников

После установления лиц погибших тела передадут родным для погребения.

В пятницу, 16 февраля, на подконтрольную Украине территорию вернули тела еще 58 павших защитников. Состоялось очередное репатриационное мероприятие.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Тела наших защитников после идентификации будут переданы родным для достойного захоронения", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ВСУ должны обеспечить перевозку тел и останков в государственные специализированные учреждения, чтобы передать их представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших.

Напомним, в конце января этого года в Украину вернули тела 77 погибших защитников.

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