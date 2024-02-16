Алексей Навальный умер в российской колонии

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывавший наказание в колонии, скончался.

Пока причины устанавливают, утверждают в Федеральной службе исполнения наказаний, передает ТАСС.

Как говорится в сообщении службы, ему якобы стало плохо во время прогулки, он потерял сознание. Медики не смогли ему помочь.

РосСМИ пишут, что у Навального оборвался тромб.

Кто такой Алексей Навальный

Алексей Навальный – российский оппозиционер. Стал известен как организатор демонстраций против коррупции в России, а также против президента Владимира Путина и его правительства.

Алексей Навальный арестован в январе 2021 года. Затем он вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение в связи с попыткой его отравления. Уже через месяц его осудили за якобы финансовые преступления. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

Еще через два месяца его обвинили в создании экстремистской организации, а затем список обвинений расширили за пропаганду терроризма и реабилитацию нацизма.

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