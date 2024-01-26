В Украину вернули тела 77 неизвестных защитников

Состоялась очередная репатриационная мера, по результатам реализации которой в Украину возвращены тела 77 погибших военнослужащих.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отмечается, что работа над этим велась длительное время. Павшие защитники Украины были возвращены благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во взаимодействии с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГПС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины.

В Штабе также отметили роль Международного Комитета Красного Креста.

"ВС Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших", — говорится в сообщении.

Напомним, в ГУР рассказали детали об обмене пленными с Россией, который был запланирован на 24 января, но так и не состоялся. По утверждениям РФ, процесс был сорван из-за падения самолета Ил-76 в Белгородской области.

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