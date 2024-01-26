В Украину вернули тела 77 неизвестных защитников

В пятницу, 26 января, в Украину вернули тела 77 погибших защитников.
Состоялась очередная репатриационная мера, по результатам реализации которой в Украину возвращены тела 77 погибших военнослужащих.
Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Отмечается, что работа над этим велась длительное время. Павшие защитники Украины были возвращены благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными во взаимодействии с Объединенным центром при СБУ, МВД Украины (Секретариат Уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах), ВС Украины (ЦУ ЦВД), ГУ ГСЧС Украины в Сумской области, ГПС Украины, другими представительствами структур сектора безопасности и обороны Украины.
В Штабе также отметили роль Международного Комитета Красного Креста.
"ВС Украины обеспечат перевозку репатриированных тел и останков в определенные государственные специализированные учреждения для передачи представителям правоохранительных органов и судебно-медицинским экспертам для установления лиц погибших", — говорится в сообщении.
Напомним, в ГУР рассказали детали об обмене пленными с Россией, который был запланирован на 24 января, но так и не состоялся. По утверждениям РФ, процесс был сорван из-за падения самолета Ил-76 в Белгородской области.
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