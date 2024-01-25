После падения Ил-76 в морг в Белгороде доставили только 5 тел — ГУР

После падения российского самолета Ил-76 в местный морг в Белгороде доставили всего пять тел, а на видео с места падения самолета вообще не видно останков человеческих тел.

Об этом рассказал спикер ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Радио Свобода".

"Известно из агентурных данных в частности, что по состоянию на вчера в Белгородский морг попали всего пять тел. Собственно, это количество соответствует количеству личного состава экипажа, того же Ил-76 — того самолета, который находился в составе Военно-космических сил России — говорит он.

Напомним, Андрей Юсов также рассказал, что на борту упавшего в Белгородской области России самолета Ил-76 должны были находиться российские чиновники, однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на борт.

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