Бывшего мужа Веры Брежневой объявили в розыск

Бывшего мужа певицы Веры Брежневой – бизнесмена Михаила Кипермана – объявили в розыск.

Об этом сообщается на официальном сайте Национального антикоррупционного бюро Украины. Михаил Киперман подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 статьи 191 УК Украины, а также ч. 3 статьи 209 УК Украины. В частности, речь идет о присвоении, растрате или завладении имущества путем злоупотребления служебным положением и об отмывании имущества, полученного незаконным путем.

Если вину Кипермана докажут, то ему согласно статье 191 грозит заключение на 7-12, а согласно статье 209 – на 8-12 лет.

Михаил Киперман в розыске / Фото: НАБУ

Вместе с Киперманом в розыске фигурируют экс-директор департамента "Укрэнерго" Дмитрий Кондрашов и председатель правления банка "Альянс" Юлия Фролова.

Отметим, Михаил Киперман фигурирует по делу о схеме присвоения электроэнергии от "Укрэнерго" и легализации средств, полученных от ее незаконной продажи.

Напомним, Михаил Киперман и Вера Брежнева состояли в браке с 2006 года до 2012. У бывших супругов есть общая дочь - 14-летняя Сара.

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