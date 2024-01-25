Смертельное ДТП на Хмельнитчине: водитель сбил велосипедиста

На Хмельнитчине произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Вблизи села Кременчуги водитель автомобиля "Форд Фокус" столкнулся с 58-летним велосипедистом. В результате полученных травм последний скончался в больнице.

Об этом сообщили в полиции Хмельницкой области.

По их информации, авария произошла на автодороге "Староконстантинов — Антонины" вблизи села Кременчуги.

"43-летний житель Винницкой области, управляя автомобилем "Форд Фокус", столкнулся с 58-летним велосипедистом, местным жителем. Последнего доставили в Староконстантиновскую многопрофильную больницу. Однако врачи не смогли спасти мужчину", — отметили в полиции.

Следователи открыли уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшим смерть потерпевшего, и решают все обстоятельства происшествия, добавили в полиции.

Напомним, в Харьковской области, близ села Новопавловка, произошло серьезное ДТП. Там столкнулись сразу три автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик.

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