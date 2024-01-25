Смертельна ДТП на Хмельниччині: водій збив велосипедиста

На Хмельниччині сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Поблизу села Кременчуки водій автомобіля "Форд Фокус" зіткнувся з 58-річним велосипедистом. В результаті отриманих травм останній помер у лікарні.

Про це повідомили в поліції Хмельницької області.

За їх інформацією, аварія сталася на автодорозі "Старокостянтинів — Антоніни" поблизу села Кременчуки.

"43-річний житель Вінницької області, керуючи автомобілем "Форд Фокус" зіткнувся з 58-річним велосипедистом, місцевим жителем. Останнього доправили до Старокостянтинівської багатопрофільної лікарні. Однак лікарі не змогли врятувати чоловіка", — зазначили в поліції.

Наразі слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого, та вирішують усі обставини події, додали в поліції.

Нагадаємо, у Харківській області, поблизу села Новопавлівка, сталася серйозна ДТП. Там зіткнулися одразу три автомобілі: легковик, мікроавтобус та вантажівка.

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