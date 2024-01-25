Ястремська поступилася китаянці та не зуміла вийти до фіналу Australian Open-2024

Українська тенісистка Даяна Ястремська (№93 WTA) не змогла вийти до фіналу Australian Open-2024.

У півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії 23-річна уродженка Одеси програла китаянці Чжен Ціньвень (№15 WTA).

Поєдинок між українкою та китаянкою тривав 1 годину 37 хвилин і завершився поразкою Ястремської з рахунком 4:6, 4:6.

Це була перша особиста зустріч тенісисток. Обидві вперше в кар'єрі грали в півфіналі турніру серії Grand Slam.

Зазначимо, що Даяна стала другою в історії українкою після Еліни Світоліної, яка дійшла до 1/2 фіналу турніру Великого шолома в одиночному розряді. Світоліна тричі в кар'єрі грала в півфіналі мейджорів – двічі на Wimbledon (2019, 2023) та одного разу на US Open (2019), але також зупинялася за крок від фіналу.

Ястремська встановила національний рекорд України на Australian Open. Виходом до півфіналу вона перевершила досягнення Світоліної, найкращим результатом якої на Відкритому чемпіонаті Австралії була 1/4 фіналу (2018, 2019).

Також Даяна повторила історичний рекорд на Australian Open – вона стала першою від 1978 року тенісисткою, яка у статусі кваліфаєрки дійшла до півфіналу цього турніру Grand Slam.

У фіналі Australian Open-2024 Чжен Ціньвень зіграє проти "нейтральної" білоруски Аріни Соболенко, яка в півфіналі перемогла американку Корі Гауфф з рахунком 7:6, 6:4.

Фінальний матч жіночої сітки Australian Open-2024 відбудеться в суботу, 27 січня. Соболенко захищатиме звання чинної переможниці турніру.

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