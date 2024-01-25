Після падіння Іл-76 до моргу в Бєлгороді доставили лише 5 тіл — ГУР

Після падіння російського літака Іл-76 до місцевого моргу у Бєлгороді доставили лише п’ять тіл, а на відео з місця падіння літака взагалі не видно рештків людських тіл.

Про це розповів речник ГУР Міноборони України Андрій Юсов у коментарі "Радіо Свобода".

"Відомо з агентурних даних зокрема, що станом на вчора до Білгородського моргу потрапили лише п’ять тіл. Власне, ця кількість відповідає кількості особового складу екіпажу, того самого Іл-76 – того самого літака, який знаходився у складі Військово-космічних сил Росії" – каже він.

Нагадаємо, Андрій Юсов також розповів, що на борту літака Іл-76, який напередодні впав у Бєлгородській області Росії, мали перебувати російські високопосадовці, однак в останній момент ФСБ заборонила їм сідати на борт.

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