В ГУР рассказали детали об обмене пленными, сорвавшемся в день падения Ил-76

Перед обменом 24 января в Украину ни в каком виде не поступало информации или просьбы от РФ "обеспечить режим тишины, потому что садится борт с военнопленными украинцами".

В ГУР рассказали детали об обмене пленными с Россией, который был запланирован на 24 января, но так и не состоялся. По утверждениям РФ, процесс был сорван якобы из-за падения самолета Ил-76 в Белгородской области.

Подробности об обмене рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины и Координациного штаба Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Представитель ГУР отметил, что вопрос доставки пленных на обмен – ответственность страны, удерживающей их. Юсов заверил, что Украина со своей стороны приняла все меры, чтобы запланированный на 24 января обмен состоялся.

"Гражданский транспорт с российскими пленными находился на месте, это Сумское направление. Все было готово для обмена. Соответствующие службы предупреждены, обеспечен режим тишины на направлении. Пограничники, Силы безопасности и обороны – все отработали должным образом", – проинформировал представитель Координационного штаба по вопросам обращение с военнопленными.

Он отметил, что при обмене пленными 3 января, когда Украина вернула 230 своих защитников, Россия также использовала авиасообщение для перемещения удерживаемых.

"Но тогда было заранее предупреждено Украину, и была просьба обеспечить режим тишины, потому что садится борт с военнопленными украинцами. Конечно, Украина придерживалась этого, и обмен был успешно реализован. Что касается вчерашних мер... Такой информации от агрессора ни в устном, ни в письменном виде не поступало", – рассказал Юсов.

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Он также обратил внимание, что россияне сами признаются в использовании для транспортировки украинских пленных военной авиации.

По словам представителя ГУР, именно этот самолет Ил-76 ранее был замечен на аэродроме "Энгельс-2" в Саратовской области России, где он снабжал боекомплектом стратегическую авиацию врага. Также этот самолет поставлял ракеты для ударов по Харькову.

Напомним, в ГУР прокомментировали опубликованные россиянами списки украинских военнопленных, которые якобы могли быть на борту упавшего в Белгородской области Ил-76.

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