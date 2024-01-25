Германия передаст Украине "оружие победы" — вертолет-амфибию

Это впервые, когда Берлин отправит Киеву военные вертолеты.
Правительство Германии сообщило, что предоставит Украине шесть военных вертолетов Sea King Mk41 для поддержки в войне против России.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время 18-го заседания Рамштайнской контактной группы по обороне Украины, пишет The Defense Post.
По его словам, списанные многоцелевые вертолеты будут переданы Вооруженным силам Украины "в ближайшие месяцы".
"Sea King — это проверенный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это станет первой немецкой поставкой такого типа", — отметил Писториус.
Кроме вертолётов, Германия будет поставлять запчасти и учить украинских пилотов.
Напомним, на днях прошла очередная встреча в формате "Рамштайн". О чем говорил руководитель Пентагона и какое оружие пообещали Украине — читайте ЗДЕСЬ.
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