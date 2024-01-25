Германия передаст Украине "оружие победы" — вертолет-амфибию

Это впервые, когда Берлин отправит Киеву военные вертолеты.

Правительство Германии сообщило, что предоставит Украине шесть военных вертолетов Sea King Mk41 для поддержки в войне против России.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время 18-го заседания Рамштайнской контактной группы по обороне Украины, пишет The Defense Post.

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По его словам, списанные многоцелевые вертолеты будут переданы Вооруженным силам Украины "в ближайшие месяцы".

"Sea King — это проверенный и мощный вертолет, который поможет украинцам во многих сферах: от разведки над Черным морем до транспортировки солдат. Это станет первой немецкой поставкой такого типа", — отметил Писториус.

Кроме вертолётов, Германия будет поставлять запчасти и учить украинских пилотов.

Что известно о вертолете Sea King Mk41 / Фото: Укринформ

Напомним, на днях прошла очередная встреча в формате "Рамштайн". О чем говорил руководитель Пентагона и какое оружие пообещали Украине — читайте ЗДЕСЬ.

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