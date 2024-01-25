Німеччина передасть Україні "зброю перемоги" – гелікоптер-амфібію

Це вперше, коли Берлін відправить Києву військові вертольоти.
Уряд Німеччини повідомив, що надасть Україні шість військових гелікоптерів Sea King Mk41 для підтримки у війні проти Росії.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час 18-го засідання Рамштайнської контактної групи з питань оборони України, пише The Defense Post.
За його словами, списані багатоцільові гелікоптери будуть передані Збройним силам України "найближчими місяцями".
"Sea King - це перевірений і потужний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це стане першою німецькою поставкою такого типу", - зазначив Пісторіус.
Окрім гвинтокрилів, Німеччина постачатиме запчастини та навчатиме українських пілотів.
Нагадаємо, днями відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Про що говорив керівник Пентагону і яку зброю пообіцяли Україні - читайте ТУТ.
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