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Німеччина передасть Україні "зброю перемоги" – гелікоптер-амфібію

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Німеччина передасть Україні "зброю перемоги" – гелікоптер-амфібію

Гелікоптер Sea King / Фото: скриншот з відео

Це вперше, коли Берлін відправить Києву військові вертольоти. 

Уряд Німеччини повідомив, що надасть Україні шість військових гелікоптерів Sea King Mk41 для підтримки у війні проти Росії. 

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час 18-го засідання Рамштайнської контактної групи з питань оборони України, пише The Defense Post. 

За його словами, списані багатоцільові гелікоптери будуть передані Збройним силам України "найближчими місяцями".

"Sea King - це перевірений і потужний гелікоптер, який допоможе українцям у багатьох сферах: від розвідки над Чорним морем до транспортування солдатів. Це стане першою німецькою поставкою такого типу", - зазначив Пісторіус.

Окрім гвинтокрилів, Німеччина постачатиме запчастини та навчатиме українських пілотів. 

Що відомо про гелікоптер Sea King Mk41 / © Укрінформ
Що відомо про гелікоптер Sea King Mk41 / Фото: Укрінформ

Нагадаємо, днями відбулась чергова зустріч у форматі "Рамштайн". Про що говорив керівник Пентагону і яку зброю пообіцяли Україні - читайте ТУТ.

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