Як Росія використовує катастрофу Іл-76: пояснення аналітиків ISW

На думку аналітиків, росіяни спробували використати падіння Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні.

Росія використовує катастрофу літака Іл-76 в Бєлгородській області для того, щоб викликати невдоволення в Україні та сумнівів Заходу щодо продовження військової допомоги.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

"Російські гравці інформаційного простору скористалися катастрофою Іл-76, щоб посіяти внутрішнє невдоволення в Україні та підірвати бажання Заходу продовжувати надавати військову підтримку Україні", — констатували автори звіту.

Так, очільник комітету Держдуми РФ з оборони Андрій Картаполов звинуватив Україну в тому, що вона нібито навмисно збила Іл-76, знаючи, що в ньому перебувають українські військовополонені. Картаполов також закликав призупинити всі обміни полоненими на невизначений термін.

"Обмін військовополоненими є делікатним питанням як у Росії, так і в Україні, і риторичні звернення до військовополонених передбачувано викликають емоційну реакцію", — зазначили аналітики.

У звіті також ідеться про те, що офіційні особи Росії зробили необґрунтовані заяви про те, що українці нібито використовували для удару по Іл-76 ракетні комплекси, отримані від США або Німеччини. Аналітики вважають, що таким чином у РФ намагалися вплинути на подальші поставки Києву систем ППО.

Що відомо про авіакатастрофу

24 січня росЗМІ повідомили, що в Бєлгородській області РФ російський військово-транспортний літак Іл-76 зазнав аварії.

Міноборони РФ повідомило, що на борту згаданого літака могли перебувати 65 українських військовополонених. У російському оборонному відомстві стверджують, що українських військових нібито везли на обмін.

Наразі жодних підтверджень того, що на борту перебували українські військовополонені, Москва не надала.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що СБУ розслідує всі обставини події, а ГУР займається з'ясуванням долі всіх полонених. Глава держави також зазначив, що росіяни "грають із життями українських полонених, із почуттями рідних і з емоціями нашого суспільства".

На думку військового експерта Владислава Селезньова, падіння російського Іл-76 – можлива спецоперація Росії з дискредитації ЗСУ.

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