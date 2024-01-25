Росіяни атакували дронами Дніпропетровську область: є влучання

Вночі проти 25 січня російська армія атакувала безпілотниками Дніпропетровську область. "Приліт" стався у Криворізькому районі.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"На Криворіжжя ворог спрямував БпЛА. Через влучання на одному з підприємств є руйнування", - йдеться у повідомленні.

З його слів, на місці влучання зайнялася будівля.

Тим часом очільник ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул уточнив, що вночі ворог атакував двома дронами Глеюватську громаду. Рятувальники пожежу ліквідували. Вілкул зауважив, що минулося без потерпілих.

Нагадаємо, армія РФ вкотре здійснила нічну атака по Україні. Росіяни застосували 14 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами ППО знищено 11 ворожих дронів.

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