Росіяни атакували дронами Полтавську область: що відомо

Пізно ввечері 23 січня під час повітряної тривоги російська армія атакувала безпілотниками Полтавську область. Спрацювала ППО.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

"Один БпЛА впав на території Лубенського району. За попередньою інформацією, без жертв", - поінформував він ввечері напередодні.

Вже зранку 24 січня голова ОВА уточнив, що під час учорашньої атаки безпілотниками було збито ще три БпЛА. Внаслідок ударів дронів постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо, напередодні ввечері Повітряні сили попереджають про кілька груп безпілотників, що увійшли до повітряного простору України. У низці областей на півдні, сході та в центрі була оголошена повітряна тривога.

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