Росія атакувала Україну дронами: скільки БпЛА вдалося збити

Російська окупаційна армія вкотре атакувала Україну безпілотниками "Shahed" пізно ввечері 23 січня. Сили ППО знищили один російський дрон.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 січня.

"Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши шість ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено один ворожий дрон", - йдеться у зведенні.

Нагадаємо, напередодні ввечері Повітряні сили попереджають про кілька груп безпілотників, що увійшли до повітряного простору України. У низці областей на півдні, сході та в центрі була оголошена повітряна тривога.

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