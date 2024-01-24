Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія атакувала Україну дронами: скільки БпЛА вдалося збити

Росія атакувала Україну дронами: скільки БпЛА вдалося збити

Безпілотник. Фото: Сили оборони півдня.

Окупанти запустили шість безпілотників.

Російська окупаційна армія вкотре атакувала Україну безпілотниками "Shahed" пізно ввечері 23 січня. Сили ППО знищили один російський дрон.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 січня. 

"Минулої доби російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши шість ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено один ворожий дрон", - йдеться у зведенні. 

Нагадаємо, напередодні ввечері Повітряні сили попереджають про кілька груп безпілотників, що увійшли до повітряного простору України. У низці областей на півдні, сході та в центрі була оголошена повітряна тривога.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація