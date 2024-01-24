Росію знову атакували невідомі безпілотники

У Росії була тривожна ніч.

Губернатор Орловської області Андрій Кличков заявив, що вранці 24 січня 2024 року було знешкоджено чергові безпілотні літальні апарати.

Про це інформують рос"ЗМІ".

Мовляв, до місць пригоди у Залізничному та Північному районах стягнуто служби для забезпечення безпеки населення та проведення правоохоронними органами необхідних заходів.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Ситуація перебуває під контролем.

Нагадаємо, у ніч проти 21 січня в Кінгісеппському районі Ленінградської області Росії на нафтовому терміналі компанії "Новатек" сталися два вибухи внаслідок ударів дронів.

Пізніше стало відомо, що нічна атака на морський термінал в російському Усть-Лузі 21 січня - спецоперація Служби безпеки України.

ТСН.ua зібрав все, що відомо про нещодавню серію атак по території Росії.

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