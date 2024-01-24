Россию снова атаковали неизвестные беспилотники

В России была тревожная ночь.

Губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что утром 24 января 2024 были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты.

Об этом информируют рос"СМИ".

Мол, к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах взысканы службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий.

По предварительной информации, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем.

Напомним, в ночь на 21 января в Кингисеппском районе Ленинградской области России на нефтяном терминале компании "Новатек" произошли два взрыва в результате ударов дронов.

Позже стало известно, что ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге 21 января – спецоперация Службы безопасности Украины.

ТСН.ua собрал все, что известно о недавней серии атак по территории России.

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