Россию снова атаковали неизвестные беспилотники

В России была тревожная ночь.
Губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что утром 24 января 2024 были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты.
Об этом информируют рос"СМИ".
Мол, к местам происшествия в Железнодорожном и Северном районах взысканы службы для обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий.
По предварительной информации, пострадавших нет. Ситуация находится под контролем.
Напомним, в ночь на 21 января в Кингисеппском районе Ленинградской области России на нефтяном терминале компании "Новатек" произошли два взрыва в результате ударов дронов.
Позже стало известно, что ночная атака на морской терминал в российском Усть-Луге 21 января – спецоперация Службы безопасности Украины.
ТСН.ua собрал все, что известно о недавней серии атак по территории России.