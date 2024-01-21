Дрон над резиденцией Путина и мощные удары по нефтебазам – что известно о серии атак по территории РФ (видео)

В последнее время в России почти каждый день раздаются взрывы и сообщают о пожарах.

На территории страны-агеросора России все чаще случается "бавовна" – под ударами оказываются нефтебазы, авиаремонтные заводы и объекты критической инфраструктуры. Один из БПЛА во время ночной атаки пролетел прямо над резиденцией президента РФ Владимира Путина в Валдае.

Если еще в начале прошлого года громко было только в основном в Белгородской области. То сейчас уже сейчас тревожно жителям Смоленской, Брянской, Тульской областей и даже возле Санкт-Петербурга.

ТСН.ua собрал все, что известно о недавней серии атак по территории России.

В ночь на воскресенье, 21 января, ряд российских городов оказались под атакой неизвестных беспилотников. Звуки взрывов, по сообщениям соцсетей и мониторинговых каналов, раздались в Орле, Туле и Смоленске.

РосСМИ заявили, что "средства ПВО" в 23:50 уничтожили "украинский беспилотник" над территорией Смоленской и Тульской областей. Местные власти заявили, что пострадавших и разрушений нет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ночные пожары и взрывы в РФ. Российские паблики пестрят пылающими кадрами из трех областей

Воздушный рейд дронов в Смоленской области

В ночь на 21 января Минобороны России сообщило об атаках беспилотников на Смоленскую область. Якобы было две атаки, во время которых уничтожили четыре дрона.

Первая атака была около полуночи. Тогда над русской областью сбили один беспилотник. Впоследствии россияне заявили, что около 1:30 по местному времени над территорией Смоленщины сбили еще три дрона.

Оккупанты традиционно во всем обвиняют Украину.

Как пишет "РБК-Украина" со ссылкой на спецслужбы, в Смоленской области России был атакован авиаремонтный завод. Предприятие занимается производством и ремонтом вооружения, авиационной и военной техники.

По данным источников, за атакой стоит Главное управление разведки Минобороны Украины.

В октябре 2023 года этот же завод атаковали дроны – это была операция ГУР Минобороны.

Из открытых источников известно, что на Смоленском авиационном заводе производятся ракеты Х-59 разных модификаций класса "воздух-поверхность". Этими ракетами россияне часто обстреливают Украину.

Удар по оборонному предприятию в Туле

В Туле, по свидетельству местных жителей, был прилет по оборонному предприятию "Щегловский вал". Это подтверждают источники "Суспільного" в спецслужбах. Завод, в частности, производит зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С".

По данным росСМИ, в Туле сбили не все беспилотники. Был мощный взрыв и пожар в Пролетарском районе города, где и расположен военный завод "Щегловский вал".

Атака нефтяных объектов на территории Санкт-Петербурга

Российские нефтяные объекты снова под ударами. В ночь на 21 января в Кингисеппском районе Ленинградской области России на нефтяном терминале компании "Новатек" произошли два взрыва в результате ударов дронов. Перед атаками местные жители услышали звук беспилотников.

Как пишут российские Telegram-каналы, примерно в 00:30 силы ПВО Минобороны РФ дали сообщение всем соответствующим органам власти о появлении двух летящих в сторону Петербурга беспилотных летательных аппаратов. Однако более трех часов их не могли сбить.

Удары дронов по нефтяному терминалу в Ленинградской области 21 января

Около трех ночи беспилотники сменили маршрут и направились в сторону Кингисеппского района Ленинградской области примерно вдоль реки Усть-Луга. Около 3:20 они атаковали терминал "Новатек".

По словам очевидцев, во время ударов БПЛА по терминалу в Ленинградской области там шла нагрузка на восемь судов, ходящих под флагами Панамы, Мальты, Либерии, Габона, Греции, Маршалловых островов, Каймановых островов и Гонконга.

Последовательные удары по нефтебазе в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в ночь на 19 января в Брянской области посадили беспилотник, пытавшийся атаковать расположенные там объекты. Однако дрон успел сбросить боеприпас на нефтебазу в Клинцах.

Беспилотник атаковал нефтебазу в Брянской области

Обошлось без пострадавших нет, однако на объекте вспыхнули резервуары с нефтью.

Однако уже на следующий день, 20 января, на этой же нефтебазе снова раздались громкие взрывы.

В Минобороны РФ отчитались, что "ПВО уничтожило украинский беспилотник" над Брянской областью. после уничтожения украинского беспилотника над Клинцовским районом нет.

В Брянской области второй день подряд горит нефтебаза

Интересно, что россияне не успели обуздать последствия предыдущего "прилета", как произошла следующая атака. Так, нефтебаза, на которую пришелся удар раньше, пылала два дня подряд.

Дроны атаковали пороховой завод в Брянской области

В ночь на 19 января Главное управление разведки МОУ устроило очередную спецоперацию на территории России с помощью украинских беспилотников. Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод.

По словам источников, последствия атаки по пороховому заводу уточняются.

Нефтебаза в Санкт-Петербурге под ударом

Минобороны России 18 января – впервые с начала полномасштабной войны против Украины – сообщило о сбитии беспилотника над Ленинградской областью. Обломки БПЛА обнаружили на территории АО "Петербургский нефтеналивной терминал".

Российские паблики указывают, что инфраструктура порта не получила повреждений, пострадавших нет. Обломки дрона также могут быть в Финском заливе в 5 км от терминала.

Также читайте Путин хочет захватить Киев и не только: в НАТО призвали население Запада готовиться к войне с РФ

Предварительно установлено, что беспилотник был самолетного типа с размахом крыльев 6 м и двигателем поршневым.

Атака беспилотников по нефтебазе в российской Ленинградской области является спецоперацией Главного управления разведки Минобороны. Речь идет об операции ГУР "с привлечением современных украинских средств". В настоящее время идет сбор данных, впрочем, уже известно о подтвержденных попаданиях по целям.

Как говорят источники, отныне военные объекты Питера и Ленинградской области "в зоне досягаемости украинских сил".

Оружие – отечественного производства

Как заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин, по нефтебазе в Ленинградской области (Россия) ударили дроны украинского производства. Они пролетели более 1200 км.

Он отметил, что Украина уже продемонстрировала способность производить БПЛА, стоимость которых составляет от 350 долларов. Эта техника действительно может летать на довольно большие расстояния.

"Это сделано в Украине. Да, этой ночью мы попали в цель, и эта штука пролетела ровно 1250 километров этой ночью", – сказал Камышин.

БПЛА пролетел прямо над резиденцией Путина в Валдае

Во время атаки по нефтебазе в Санкт-Петербурге, произошедшей в ночь на 18 января, один из беспилотников пролетал над резиденцией российского диктатора Владимира Путина.

Известно, что резиденцию диктатора Владимира Путина и территорию вокруг особенно активно прикрывает российская ПВО.

Но источник "РБК-Украина" подчеркнул, что украинские Силы обороны постоянно работают над улучшением технических возможностей беспилотников, что позволяет достигать российских тыловых регионов.

Буданов об ударах в тылу России

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал недавние удары по критическим объектам на территории России.

"Мы не предусматриваем кардинальных изменений в ближайшее время. Все, что мы сделали, мы будем делать и дальше", — сказал глава ГУР.

Читайте также ведущие новости дня: