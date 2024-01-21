Воздушный рейд: неизвестные беспилотники атаковали Смоленскую область РФ

В ночь на 21 января российское Минобороны России сообщило об атаках беспилотников на Смоленскую область.

В Смоленской области РФ заявили об ударах беспилотников. В общей сложности было две атаки, во время которых уничтожили четыре дрона.

Об этом сообщили в Минобороны России.

Первая атака была около полуночи. Тогда над российской областью сбили один беспилотник. Впоследствии россияне заявили, что около 1:30 по местному времени над территорией Смоленщины сбили еще три дрона.

"Очередными средствами ПВО три беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Смоленской области", — говорится в сообщении.

Оккупанты традиционно во всем обвиняют Украину.

В Туле, по свидетельству местных жителей, был прилет по оборонному предприятию "Щегловский вал". Это подтверждают источники "Суспильного" в спецслужбах. Завод, в частности, производит зенитно-ракетные комплексы Панцирь-С.

В то же время, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко говорит, что россияне сбили не все беспилотники. Один из них, вероятно, попал по "Щегловскому валу".

Также источники "Суспильного" подтвердили прилет БПЛА по Смоленску и Орлу.

Напомним, в ночь на 21 января в Кингисеппском районе Ленинградской области России на нефтяном терминале компании "Новатек" произошли два взрыва в результате ударов дронов. Перед атаками местные жители услышали звук беспилотников, а власти не могли ничего сделать.

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