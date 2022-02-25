Революционный стиль: как New Look Кристиана Диора изменил мир моды

Это первая коллекция дизайнера, но она была настолько свежа и элегантна, что моментально покорила мир.

После Второй мировой войны мир постепенно восстанавливался от потрясений и потерь, начала оживать культурная жизнь и мода, поэтому в 40-х появилось много новых Домов мод. Одним из тех, кто громко заявляет о себе в этот период был французский дизайнер Кристиан Диор. В 1947 году он открывает Модный дом, который теперь гордо носит его имя Christian Dior и запускает первую коллекцию с названием New Look.

Французский модельер Кристиан Диор / Getty Images

Коллекция, представленная французом, стает революционной, ведь Диор предлагает совершенно по-новому посмотреть на женщин, моду, стиль и красоту. Он хотел показать образ "идеальной женщины" с тонкой талией, хрупкими узкими плечами, изящными бедрами. Поскольку совсем недавно закончилась война, новое виденье дизайнера вызвало восторг - еще многие помнили дефициты и военную форму, поэтому шок вызывало даже количество ткани, которое он использовал в моделях платьев.

"Мы оставили за собой эпоху войны, форменной одежды, трудовой повинности для женщин с широкими плечами боксера. Я рисовал женщин, напоминающих цветы, нежно-выпуклые плечи, округлую линию груди, лианоподобные стройные талии и широкие, расходящиеся книзу, как чашечки цветка, юбки", - говорил Кристиан Диор.

Модель в одежде Christian Dior возле площади Сан-Марко в Венеции / Getty Images

Из-за фасона платьев, которые представил дизайнер, в моду опять вернулись покатые плечи, корсеты и кринолины. Платья считались очень женственными и даже сексуальными, ведь некоторые модели изящно повторяли изгибы фигур, не имели бретелей и были с красивыми фигурными декольте.

Модели в одежде Christian Dior возле площади Сан-Марко в Венеции / Getty Images

Также были и совершенно новые видения: рукава в три четверти, высокие перчатки, длина нарядов до середины икры, аксессуары, среди которых особую любовь завоевала форма очков "кошачий-глаз".

"Я хотел, чтобы меня считали хорошим мастером. Я хотела, чтобы мои платья были построены как здания, повторяющие изгибы женской фигуры, стилизуя ее форму", - рассказывал о своей работе дизайнер.

Модель позирует в платье от Dior / Getty Images

Однако самым знаковым из всех моделей представленных в коллекции стал костюм с молочным жакетом и черной юбкой, получивший название The Bar. Наряд дополняла также оригинальная шляпа и высокие черные перчатки. Этот наряд, вероятно, получил свое название от бара на Plaza Athénée, который часто посещал сам Диор. The Bar был хитом продаж, поэтому его часто копировали. Сам же Кристиан Диор постоянно переделывал и обновлял свое творение и часто наряд был представлен в различных версиях почти во всех 22 коллекциях от кутюр, которые он разработал до своей смерти в 1957 году.

The Bar созданный Кристианом Диором для коллекции Haute Couture весна-лето 1947 года / Getty Images

Выставка нарядов Dior в Художественном музее Денвера / Getty Images

Если рассматривать наряды из коллекции, то можно выделить три основных фасона, которых придерживался Диор: в форме песочных часов, прямые и узкие.

Кристиан Диор в своем ателье / Getty Images

Считается, что именно новая коллекция New Look вернула Парижу статус столицы моды, а Диора сделала культовым дизайнером еще при жизни. На протяжении многих десятилетий уже другие дизайнеры периодически вдохновляются образами Диора и интерпритируют их в своих коллекциях. Также это иногда делает и сам Модный дом, ведь эта коллекция - его культурное наследие.

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