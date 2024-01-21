"Мы сдержали свое обещание: Буданов о рейдах ВСУ в Крыму

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов подчеркнул, что несмотря на то, что Крым пока остается под оккупацией России, ВСУ сдержали свое обещание, ведь неоднократно устраивали рейды на полуострове.

Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

"Хотя первоначальные планы предполагали несколько иное, мы сдержали свое обещание. Этим летом наши подразделения неоднократно заходили в Крым", – сказал он, имея в виду, что его спецназовцы пробираются на полуостров для совершения рейдов на российские базы.

Год назад Буданов спрогнозировал, что украинские войска, достигнув результатов успешных контрнаступлений 2022 года, которые освободили большую часть Харьковской и Херсонской областей, будут продвигаться вплоть до Крыма.

"Украинским войскам так и не удалось решительно прорвать крепко укрепленную оборону России: линия фронта осталась почти такой, какой она выглядела год назад. Но Буданов утверждает, что не ошибся", — отметили журналисты.

Напомним, Буданов прокомментировал удары в тылу России.

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