Костюк разгромила россиянку и вышла в четвертьфинал Australian Open-2024

Марта Костюк впервые в карьере пробилась в 1/4 финала на турнирах серии Grand Slam.

Украинская теннисистка Марта Костюк (№37 WTA) вышла в четвертьфинал одиночного разряда Australian Open-2024.

В матче четвертого круга 21-летняя украинка разгромила россиянку Марию Тимофееву (№170 WTA), которая из-за полномасштабного военного вторжения РФ в Украину допущена к соревнованиям только в нейтральном статусе.

Поединок длился 1 час 16 минут и завершился триумфом представительницы Украины со счетом 6:2, 6:1.

Марта впервые в карьере вышла в четвертьфинал турнира серии Grand Slam. До этого она только однажды добиралась до 1/8 финала на соревнованиях Большого шлема – в 2021 году Костюк проиграла польке Иге Швентек в 4-м раунде Roland Garros.

Костюк – четвертая украинская теннисистка в истории, которая сыграет в четвертьфинале турнира серии Grand Slam в одиночном разряде. Ранее это 10 раз делала Элина Свитолина, а также по одному разу Екатерина Бондаренко (US Open-2009) и Леся Цуренко (US Open-2018).

За путевку в полуфинал австралийского мэйджора Марта сразится с четвертой ракеткой мира и действующей чемпионкой US Open американкой Кори Гауфф.

Отметим, что в 1/8 финала Australian Open-2024 сыграют еще две украинки. Элина Свитолина встретится с чешкой Линдой Носковой, которая в третьем круге сенсационно выбила из турнира первую ракетку мира польку Игу Швентек. А Даяна Ястремская поборется с экс-первой ракеткой мира белоруской Викторией Азаренко.

Основная сетка Australian Open-2024 продлится до 28 января. Действующей чемпионкой соревнований является белоруска Арина Соболенко.

Читайте также:

"Героям слава": Свитолина посвятила Украине надпись на камере после победы в матче Australian Open

Свитолина одержала уверенную победу и вышла в 1/8 финала Australian Open-2024

Ястремская сенсационно победила американку и впервые в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open