Костюк розгромила росіянку та вийшла до чвертьфіналу Australian Open-2024

Марта Костюк вперше в кар'єрі пробилася до 1/4 фіналу на турнірах серії Grand Slam.

Українська тенісистка Марта Костюк (№37 WTA) вийшла до чвертьфіналу одиночного розряду Australian Open-2024.

В матчі четвертого кола 21-річна українка розгромила росіянку Марію Тимофєєву (№170 WTA), яка через повномасштабне військове вторгнення РФ до України допущена до змагань лише в нейтральному статусі.

Поєдинок тривав 1 годину 16 хвилин і завершився тріумфом представниці України з рахунком 6:2, 6:1.

Марта вперше в кар'єрі вийшла до чвертьфіналу турніру серії Grand Slam. До цього вона лише одного разу діставалася 1/8 фіналу на змаганнях Великого шолома – 2021 року Костюк програла польці Ізі Швьонтек у 4-му раунді Roland Garros.

Костюк – четверта українська тенісистка в історії, яка зіграє у чвертьфіналі турніру серії Grand Slam в одиночному розряді. Раніше це 10 разів робила Еліна Світоліна, а також по одному разу Катерина Бондаренко (US Open-2009) і Леся Цуренко (US Open-2018).

За путівку до півфіналу австралійського мейджора Марта позмагається з четвертою ракеткою світу та чинною чемпіонкою US Open американкою Корі Гауфф.

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Australian Open-2024 зіграють ще дві українки. Еліна Світоліна зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою, яка у третьому колі сенсаційно вибила з турніру першу ракетку світу польку Ігу Швьонтек. А Даяна Ястремська побореться з експершою ракеткою світу білорускою Вікторією Азаренко.

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме до 28 січня. Чинною чемпіонкою змагань є білоруска Аріна Соболенко.

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