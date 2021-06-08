Програла чинній чемпіонці: остання українка покинула Roland Garros

Марта Костюк не змогла вийти до чвертьфіналу турніру Великого шолома.
Українська тенісистка Марта Костюк не зуміла пробитися до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Франції.
В 1/8 фіналу Мейджора 18-річна українка поступилася сенсаційній тріумфаторці минулорічного турніру 20-річній польці Ізі Свьонтек.
Наша тенісистка спробувала нав’язати боротьбу, але зазнала поразки у двох сетах - 3:6, 4:6.
У чвертьфіналі Свьонтек зіграє проти Марії Саккарі з Греції.
Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, перша ракетка України Еліна Світоліна вилетіла з Roland Garros, зазнавши несподіваної поразки від чеської тенісистки. Також основну сітку турніру покинули інші представниці України: Катерина Козлова, Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька.