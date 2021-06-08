Півонієвий бум у Києві: чому такі популярні та скільки коштують (відео)

Квітнути півонії будуть ще цей і наступний тиждень, окремі сорти ще можливо будуть в останню декаду червня

Не так багато часу залишилося щоб насолодитися сезоном півонії. Цього року ціна на цю квітку у Києві зашкалює. Один бутон може коштувати навіть 200-250 гривень. Що впливає на ціну та чому досі можна купити переважно імпортну півонію? Про це – у сюжеті "Сніданку з 1+1".

У Національному ботанічному саду імені Гришка найбільше сортів півоній в Україні.

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У цьому році через дощі і холодний початок літа півонії трохи спізнилися.

До слова, Україна знову входить у затяжну фазу дощів.

Зараз у Києві +16ºС.

Вдень буде дощ і +24ºС. Щодо температурних рекордів. 10 років тому 8 червня у Києві було +31ºС. А 1925 року було +5ºС.

Доглядач квітів ботсаду Василь Федорович, який, до речі ,тут працює понад 50 років, розповів, що в Україні в природі зустрічаються два види півоній. А тут в ботанічному саду вирощують понад 700 сортів. І більше пів сотні селекціонери вивели тут на місці. І цей процес не завершується. Скоро будуть нові.

"Щоб вивести сорт, потрібно 20 років. Тому що це довгий селекційний процес. Новий сорт в перший рік не квітує. А потім, коли цвіте, починаємо звіряти з інтернетом. У нас резерв, ще є півсотні, які ще треба перевірити", - каже провідний науковий співробітник Національного ботанічного саду ім. Гришка Василь Горобець.

Він розказав, як ясхрещують рослини: "І все просто. Наприклад, взяти два сорти, ось ці світлі і темні. Ось беруть, зривають цю серединку і пилком потім посипають приймочку іншої квітки. І так вона запилюється і виводять новий сорт. Часто це трапляється, тому що пилок переносять комахи".

Квітнути півонії будуть ще цей і наступний тиждень. Окремі сорти ще можливо будуть в останню декаду червня. Сезон трохи змістився. Тому до кінця цього тижня, якщо буде тепла погода, тут все буде в півоніях.

pixabay.com

Півонієвих плантацій в Україні немає. У квіткових магазинах – квіти імпортні.

На столичному ринку півонії заполонили всі вітрини . У продавця квітів з 20–річним стажем Ігоря на це є своє пояснення: "Півонії та ромашки беруть найчастіше. Троянди – вони цілий рік, нікого не здивувати, а півонії свій термін мають".

На ринку за один бутон пахучої квітки просять від 20 до 30 гривень.

Пані Марія засадила під бізнес цілу клумбу. Каже, така ціна – бо рослина вибаглива: "Кущ посадити треба на Марії Магдалини в серпні, а потім виросте, два роки не цвіте , а потім піде в силу".

Якщо день хороший, то заробити на квітах з клумби можна і тисячу. Дорожче коштують саме закриті бутони, роз'яснює продавчиня Наталія, адже стоятимуть довше.

В елітних квіткових магазинах бутон півоній зараз коштує дорожче за троянду. Місцеві півонії коштують 50 грн. Місцеві троянди стартують від 40 грн.

На оптовому ринку півонії імпортні, їх привозять із Нідерландів, тому ціни вищі: від 90 до 250 гривень за штуку, залежно від сорту.

"Флористи знають, що це вишукані квіти, рідкісний сорт, і клієнтів це не відлякує, головне краса, а не ціна", - кажуть на оптовому.

Проте "Сніданок" запевняють, що й стоятиме зрізана квітка удвічі довше за вітчизняну - мінімум шість днів.

Аби подовжити життя зрізаних півоній, обірвіть зайве листя знизу стебла, кожне підріжте під якомога більшим кутом, так рослина зможе краще живитися водою. Оберіть вазу темного кольору, заповніть водою на рівні половини стебел та додайте дві столові ложки цукру на літр води.

Як повідомлялося, погода в Україні у перший місяць літа 2021 року буде близькою до кліматичної норми, але деякі регіони очікують спеку у 39ºС. Синоптики обіцяють, що в Одеську, Херсонську, Харківську та Луганську області прийде справжня спека. Високу температуру очікують також гірські райони.

Чому півонії за своєю популярністю зараз перемагають троянди

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