Стефанішина пояснила, чому Київ не покликали на саміт НАТО

Україна сподівається на отримання ПДЧ у НАТО вже в грудні поточного року.

Україну не запросили на саміт НАТО, який відбудеться 14 червня в Брюсселі, бо формат заходу передбачає участь лише країн-учасниць Альянсу. Але попри відсутність української сторони на саміті, позиція офіційного Києва повинна бути почута членами НАТО.

Про це заявила віцепрем'єр-міністерка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в ефірі одного з телеканалів.

За її словами, саміт НАТО у червні в певному сенсі є позачерговим, бо був запланований на осінь 2021 року. Вона уточнила, що захід буде дуже короткий і ніхто, окрім членів НАТО, не братиме участі саме в пленарній частині – ані Україна, ані Грузія, ані будь-яка інша країна, навіть із партнерством з розширеними можливостями.

"Відповідно, проходив би у стандартному форматі – з партнерами, різними заходами. Однак його у терміновому порядку перенесли на червень, оскільки президент США перебуває на саміті "Великої сімки", – висловилася вона.

Водночас віцепрем’єрка наголосила, що Україна повинна донести свою позицію країнам НАТО, оскільки на саміті розглядатиметься питання російської загрози, мілітаризації Криму, безпекової ситуації в країні.

"Донести інформацію про те, що насправді відведення військ – це певна імітація, війська й техніка залишаються на кордонах. І, звичайно, ми вважаємо, що в умовах, коли розглядаються такі питання на порядку денному, Україна має право виступити. Але сам формат саміту передбачає учать лише країн Альянсу", – підсумувала Стефанішина.

Крім того, під час конференції "Демократія у дії" віцепрем'єрка заявила, що Україна сподівається отримати План дій членства (ПДЧ) в НАТО вже в грудні 2021 року. А от мовчання союзників щодо вступу України в НАТО, як сказала Стефанішина, є "найбільшою помилкою" Альянсу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Стефанішину, вона розповіла, що влада України регулярно чує не тільки у Вашингтоні, але й у багатьох інших столицях європейських країн про те, що "ніхто не хоче антагонізувати з Росією, всі бояться дратувати росіян, і що давати відповіді та втілювати обіцянки, які були дані нашій країні в 2008 році, будуть тільки після зміни керівництва у РФ".

"Бухарестський саміт (у 2008 році, - ред.) був безумовно історичною подією, і тепер нам потрібні історичні відповіді. І такою історичною відповіддю буде те, що ми очікуємо побачити не тільки на тлі майбутнього саміту, але ми хочемо побачити відповідь і день, який буде видимим для членства України в НАТО", - сказала Стефанішина.

Напередодні заступник генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Мірча Джоане заявив, що у НАТО наразі немає одностайного рішення щодо надання Україні Плану дій про членство, але Альянс продовжує дотримуватися політики "відкритих дверей".

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що питання зі вступом України в НАТО треба вирішувати негайно, якщо Альянс хоче бачити українську державу у своїх рядах, адже на кону безпека країни.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що на саміті НАТО, який відбудеться в червні нинішнього року, навряд чи ухвалять про надання Плану дій щодо членства для України.

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