Стефанишина объяснила, почему Киев не позвали на саммит НАТО

Украина надеется на получение ПДЧ в НАТО уже в декабре текущего года.

Украину не пригласили на саммит НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, так как формат мероприятия предполагает участие только стран-участниц Альянса. Но несмотря на отсутствие украинской стороны на саммите, позиция официального Киева должна быть услышана членами НАТО.

Об этом заявила вицепремьер-Министерка по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, саммит НАТО в июне в определенном смысле является внеочередным, потому что был запланирован на осень 2021 года. Она уточнила, что мероприятие будет очень коротким и никто, кроме членов НАТО, не будет участвовать именно в пленарной части — ни Украина, ни Грузия, ни любая другая страна, даже с партнерством с расширенными возможностями.

"Соответственно, проходил бы в стандартном формате — с партнерами, различными мероприятиями. Однако его в срочном порядке перенесли на июнь, поскольку президент США находится на саммите "Большой семерки", — высказалась она.

В то же время вице-премьерка подчеркнула, что Украина должна донести свою позицию странам НАТО, поскольку на саммите будет рассматриваться вопрос российской угрозы, милитаризации Крыма, ситуации безопасности в стране.

"Донести информацию о том, что на самом деле отвода войск — это определенная имитация, войска и техника остаются на границах. И, конечно, мы считаем, что в условиях, когда рассматриваются такие вопросы в повестке дня, Украина имеет право выступить. Но сам формат саммита предусматривает участие только стран Альянса", — подытожила Стефанишина.

Кроме того, во время конференции "Демократия в действии" вице-премьерка заявила, что Украина надеется получить План действий членству (ПДЧ) в НАТО уже в декабре 2021 года. А вот молчание союзников по вступлению Украины в НАТО, как сказала Стефанишина, является "самой большой ошибкой" Альянса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Стефанишину, она рассказала, что власти Украины регулярно слышат не только в Вашингтоне, но и во многих других столицах европейских стран о том, что "никто не хочет антагонизировать с Россией, все боятся раздражать россиян, и что отвечать и воплощать обещания, которые были даны нашей стране в 2008 году, будут только после смены руководства в РФ".

"Бухарестский саммит (в 2008 году — ред.) был безусловно историческим событием, и теперь нам нужен исторический ответ. И таким историческим ответом будет то, что мы ожидаем увидеть не только на фоне предстоящего саммита, но мы хотим увидеть ответ и день, который будет видимым для членства Украины в НАТО", — сказала Стефанишина.

Накануне заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что в НАТО пока нет единодушного решения о предоставлении Украине Плана действий о членстве, но Альянс продолжает придерживаться политики "открытых дверей".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос со вступлением Украины в НАТО надо решать немедленно, если Альянс хочет видеть украинское государство в своих рядах, ведь на кону безопасность страны.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что на саммите НАТО, который состоится в июне нынешнего года, вряд ли примут о предоставлении Плана действий по членству для Украины.

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