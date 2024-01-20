"Героям слава": Світоліна присвятила Україні напис на камері після перемоги в матчі Australian Open

Еліна Світоліна відзначилася красивим жестом після того, як вийшла до 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії.

Перша ракетка України Еліна Світоліна залишила патріотичне послання на телевізійній камері після впевненої перемоги над швейцаркою Вікторією Голубич в матчі третього кола Australian Open-2024.

Українська тенісистка підійшла до камери та написала на ній слова "Україна. Героям слава", а також намалювала сердечко.

Elina Svitolina signs the camera after advancing to Australian Open R4:



“Ukraine Glory to the heroes”



pic.twitter.com/X1hMkuDZSu — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 20, 2024

До слова, Світоліна – не єдина українка, яка в такий спосіб вирішила підтримати батьківщину на Відкритому чемпіонаті Австралії. Інша українська тенісистка Даяна Ястремська після свого переможного матчу проти американки Емми Наварро теж маркером написала на камері "Все буде Україна".

Все буде Ukraine



Eurosport pic.twitter.com/RW70y67nRO — Теніс України Новини від BTU (@UkrainianTennis) January 20, 2024

Зазначимо, що в 1/8 фіналу Australian Open-2024 зіграють одразу три українки, що є історичним досягненням для нашої країни на турнірах Grand Slam. Крім Світоліної та Ястремської, до четвертого раунду австралійського мейджора пробилася Марта Костюк.

За вихід до чвертьфіналу Світоліна зіграє з 19-річною чешкою Ліндою Носковою, яка у третьому колі сенсаційно вибила з турніру першу ракетку світу польку Ігу Швьонтек. Наступною суперницею Костюк стане росіянка Марія Тимофєєва, а Ястремська побореться з експершою ракеткою світу білорускою Вікторією Азаренко.

Основна сітка Australian Open-2024 триватиме до 28 січня. Чинною чемпіонкою змагань є білоруска Аріна Соболенко.

Нагадаємо, через повномасштабне військове вторгнення РФ до України російські та білоруські тенісисти допущені до виступів лише в нейтральному статусі.

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