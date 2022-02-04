Как мешки из-под корма и муки стали частью истории моды

В конце 19 и начале 20 века мешки для муки и корма стали одним из важных утилитарных продуктов, благодаря которым создали много красивых и нужных вещей.

Сегодня мы не задумываемся, как на фабриках делают одежду и обувь, ведь в магазинах есть все необходимое, любых размеров и на любой вкус. Но были времена, когда обычная одежда считалась роскошью или была недоступна. В таких ситуациях часто на помощь приходила изобретательность и умение шить. Прекрасный пример тому - мода в 1920-1960-е годы в США и Канаде. В этот период страны были измучены Великой депрессией, а затем изнурительной войной, и если в городах женщины по-прежнему могли покупать вещи, то в сельской местности для многих это было значительно труднее и из-за финансовой составляющей, и из-за банального отсутствия товаров. Именно в этот период многие женщины начинают носить самостоятельно сшитые платья из хлопка, который ранее был обычными мешками из-под муки, кормов и круп.

Джек Уайнер и его семья в нарядах из мешков. США, 1940 год / Getty Images

Изначально корма продавались оптом в жестяных и деревянных бочках и закупались фермерами огромными количествами для скота, но начиная с середины 19 века производители заменили их на мешковину. Затем к 1920 годам, когда цены на хлопок упали, стали переходить на хлопчатобумажные мешки. Эта ткань была простой, прочной и, как оказалось, идеально подходила для повторного использования.

Девушка с фермы в хлопковом платье, Луизиана, США, ноябрь 1938 года / Getty Images

От нужды многие женщины начали шить из мешков различные предметы для домашнего обихода, одежду, игрушки, полотенца. Мешки изначально были из белого хлопка с нанесенным на них логотипом производителя корма, поэтому перед повторным использованием их хорошо стирали и пытались избавиться от чернил, но сделать это было очень не просто, поэтому иногда их оставляли как есть.

Первыми потенциал мешков поняли производители комбикорма. Решив заработать и расширить бизнес, они придумали совершенно невиданную инновацию - этикетки, которые легко можно было удалить с мешков. Логотип был сделан из водорастворимых чернил, позже некоторые фирмы использовали бумажную этикетку. Все это вызвало рост продаж, ведь теперь не нужно было изнурительно пытаться вывести логотипы с ткани. Затем они пошли дальше и трансформировали эту идею в ткань с принтом. Теперь комбикорм и крупы продавались в ярких мешках с цветочками, клетками и другими милыми рисунками и это очень привлекало, поскольку яркая ткань была дорогой, а хлопковые мешки - дешевыми и позволяли сделать желаемый дизайн наряда самостоятельно для всей семьи. Таким образом, главными покупателями становились уже не фермеры, а их жены, которые настаивали, чтобы мужья покупали комбикорм именно той марки, которая делала, по их мнению, лучший дизайн хлопчатобумажных мешков.

Женщина выбирает ткань для новой одежды и штор из кормовых мешков, Нью-Мексико, 1951 год / Getty Images

Среди производителей круп, сахара, кормов и муки началась конкуренция. Теперь все акции и реклама кормов создавалась исключительно под женщин, некоторые компании даже нанимали дизайнеров, чтобы сделать свои мешки более уникальными, разрабатывали особые принты, выпускали мешки с детскими принтами. Начали развиваться смежные отрасли, такие как печать буклетов с инструкциями о том, как создавать одежду и другие предметы домашнего обихода из мешков, а также с указанием количества мешков определенного размера, необходимого для конкретной вещи.

Школьники поют. На них наряды из хлопка. Панно за ними тоже из хлопка. Нью-Мексико, США, октябрь 1940 год / Getty Images

Таким образом платья, появившиеся из-за бедности и бережливости, начали постепенно превращаться в модные изделия. Во многих штатах проводились конкурсы, где участницы представляли свои платья из мешковины, в некоторых даже были предусмотрены денежные вознаграждения.

Платья и другие предметы одежды на этой фотографии были сшиты победителями Национального конкурса по пошиву из хлопковых мешков, Вашингтон, округ Колумбия, около 1957 года / Getty Images

Во время Второй мировой войны, когда производство текстиля ограничивалось из-за военных целей, в стране особо поощрялось повторное использование мешков для корма, акцентировалось внимание на том, что это патриотический долг. Именно поэтому в 40-х годах было выпущено несколько книг с выкройками для шиться из мешков, и они имели огромный успех, также выкройки публиковались в журналах и газетах, распространяемых в сельских местностях.

На девушке вечернее платье, сшитое из четырех мешков из-под сахара, узор в виде листьев выполнен в осенних тонах / Getty Images

В моде платья из хлопка продержались довольно долго, ведь были дешевыми по себестоимости и ничем не уступали нарядам из журналов. Но после войны традиционные ткани и одежда начали возвращаться в магазины и несмотря на то, что производители кормов всячески пытались поощрять покупательниц, к концу 60-х годов тканевые мешки для корма уже остались в прошлом - мода стала более доступной, а хлопок заменила бумажная упаковка.

Однако след в истории платья из мешков оставили значимый, став символом "экономичной моды" и культовой частью сельской жизни. Также в подобном мини-наряде снялась в 1951 году 24-летняя Мэрилин Монро. Автором снимка был фотограф журнала Look Эрл Тайзеа. На фото молодая кинозвезда позирует в мешке из-под картошки.

Мэрилин Монро / Getty Images

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