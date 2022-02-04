Как мешки из-под корма и муки стали частью истории моды

В конце 19 и начале 20 века мешки для муки и корма стали одним из важных утилитарных продуктов, благодаря которым создали много красивых и нужных вещей.
Сегодня мы не задумываемся, как на фабриках делают одежду и обувь, ведь в магазинах есть все необходимое, любых размеров и на любой вкус. Но были времена, когда обычная одежда считалась роскошью или была недоступна. В таких ситуациях часто на помощь приходила изобретательность и умение шить. Прекрасный пример тому - мода в 1920-1960-е годы в США и Канаде. В этот период страны были измучены Великой депрессией, а затем изнурительной войной, и если в городах женщины по-прежнему могли покупать вещи, то в сельской местности для многих это было значительно труднее и из-за финансовой составляющей, и из-за банального отсутствия товаров. Именно в этот период многие женщины начинают носить самостоятельно сшитые платья из хлопка, который ранее был обычными мешками из-под муки, кормов и круп.
Изначально корма продавались оптом в жестяных и деревянных бочках и закупались фермерами огромными количествами для скота, но начиная с середины 19 века производители заменили их на мешковину. Затем к 1920 годам, когда цены на хлопок упали, стали переходить на хлопчатобумажные мешки. Эта ткань была простой, прочной и, как оказалось, идеально подходила для повторного использования.
От нужды многие женщины начали шить из мешков различные предметы для домашнего обихода, одежду, игрушки, полотенца. Мешки изначально были из белого хлопка с нанесенным на них логотипом производителя корма, поэтому перед повторным использованием их хорошо стирали и пытались избавиться от чернил, но сделать это было очень не просто, поэтому иногда их оставляли как есть.
Первыми потенциал мешков поняли производители комбикорма. Решив заработать и расширить бизнес, они придумали совершенно невиданную инновацию - этикетки, которые легко можно было удалить с мешков. Логотип был сделан из водорастворимых чернил, позже некоторые фирмы использовали бумажную этикетку. Все это вызвало рост продаж, ведь теперь не нужно было изнурительно пытаться вывести логотипы с ткани. Затем они пошли дальше и трансформировали эту идею в ткань с принтом. Теперь комбикорм и крупы продавались в ярких мешках с цветочками, клетками и другими милыми рисунками и это очень привлекало, поскольку яркая ткань была дорогой, а хлопковые мешки - дешевыми и позволяли сделать желаемый дизайн наряда самостоятельно для всей семьи. Таким образом, главными покупателями становились уже не фермеры, а их жены, которые настаивали, чтобы мужья покупали комбикорм именно той марки, которая делала, по их мнению, лучший дизайн хлопчатобумажных мешков.
Среди производителей круп, сахара, кормов и муки началась конкуренция. Теперь все акции и реклама кормов создавалась исключительно под женщин, некоторые компании даже нанимали дизайнеров, чтобы сделать свои мешки более уникальными, разрабатывали особые принты, выпускали мешки с детскими принтами. Начали развиваться смежные отрасли, такие как печать буклетов с инструкциями о том, как создавать одежду и другие предметы домашнего обихода из мешков, а также с указанием количества мешков определенного размера, необходимого для конкретной вещи.
Таким образом платья, появившиеся из-за бедности и бережливости, начали постепенно превращаться в модные изделия. Во многих штатах проводились конкурсы, где участницы представляли свои платья из мешковины, в некоторых даже были предусмотрены денежные вознаграждения.
Во время Второй мировой войны, когда производство текстиля ограничивалось из-за военных целей, в стране особо поощрялось повторное использование мешков для корма, акцентировалось внимание на том, что это патриотический долг. Именно поэтому в 40-х годах было выпущено несколько книг с выкройками для шиться из мешков, и они имели огромный успех, также выкройки публиковались в журналах и газетах, распространяемых в сельских местностях.
В моде платья из хлопка продержались довольно долго, ведь были дешевыми по себестоимости и ничем не уступали нарядам из журналов. Но после войны традиционные ткани и одежда начали возвращаться в магазины и несмотря на то, что производители кормов всячески пытались поощрять покупательниц, к концу 60-х годов тканевые мешки для корма уже остались в прошлом - мода стала более доступной, а хлопок заменила бумажная упаковка.
Однако след в истории платья из мешков оставили значимый, став символом "экономичной моды" и культовой частью сельской жизни. Также в подобном мини-наряде снялась в 1951 году 24-летняя Мэрилин Монро. Автором снимка был фотограф журнала Look Эрл Тайзеа. На фото молодая кинозвезда позирует в мешке из-под картошки.
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